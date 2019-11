Une centaine de directions d'écoles parisiennes en visite au Québec pour découvrir l'innovation pédagogique des écoles privées québécoises

MONTRÉAL, le 4 nov. 2019 /CNW Telbec/ - La Fédération des établissements d'enseignement privés (FEEP) est heureuse d'accueillir cette semaine une centaine de directions d'écoles parisiennes curieuses d'en apprendre davantage sur l'innovation pédagogique dans les écoles privées québécoises. La délégation visitera des écoles qui se démarquent par le dynamisme de leur équipe-école à Rawdon, Montréal, Trois-Rivières, Drummondville, Québec et Lévis.

« Le tourisme pédagogique est en hausse et le Québec représente une destination de choix pour les éducateurs de la Francophonie qui souhaitent découvrir des approches pédagogiques innovantes, explique Nancy Brousseau, directrice générale de la Fédération des établissements d'enseignement privés. Les Français s'intéressent à nos façons de faire, notamment en ce qui a trait à la personnalisation de l'enseignement, à l'utilisation du numérique en classe, aux aménagements flexibles, à nos façons d'enseigner les mathématiques et au développement professionnel des enseignants. »

La délégation assistera à la conférence « Pourquoi changer quand tout va bien ? » donnée par Normand Brodeur, directeur innovation et développement pédagogique à la Fédération des établissements d'enseignement privés. Cette conférence aura lieu à l'École Marie-Clarac, une école privée située à Montréal-Nord.

La délégation visitera également le CADRE21. Cette organisation fournit une plateforme de formation continue qui offre des occasions d'apprentissages personnalisés aux éducateurs de la francophonie. Le CADRE21 est partenaire du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur dans la mise en œuvre du Plan d'action numérique en éducation du Québec.

