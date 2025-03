Julie Ravenda nommée à la direction des communications de la Fédération des établissements d'enseignement privés

MONTRÉAL, le 11 mars 2025 /CNW/ - La Fédération des établissements d'enseignement privés (FEEP) annonce la nomination de Julie Ravenda à titre de directrice des communications.

Julie Ravenda est en poste depuis le 10 février dernier et, à la suite d'une période de transition, elle prend la relève officiellement aujourd'hui. Forte d'une expérience de 15 années en communications, elle détient une solide expertise en gestion des communications dans le milieu associatif, ayant œuvré pendant plus de 8 ans à l'Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE). Elle apporte un nouveau bagage pour mener à bien le développement et le rayonnement de Fédération et de ses membres.

Geneviève Beauvais quitte ses fonctions laissant derrière elle un héritage marqué par la mise sur pied de l'équipe des communications et son engagement à soutenir la mission de la Fédération, contribuant ainsi au rayonnement des écoles privées. Après 14 années à la Fédération, elle poursuivra sa carrière dans le domaine de la consultation.

La Fédération remercie chaleureusement Geneviève Beauvais pour son engagement et son dévouement et souhaite la bienvenue à Julie Ravenda dans ses nouvelles fonctions.

À propos de la Fédération des établissements d'enseignement privés

Comme pratiquement tous ses membres, la Fédération des établissements d'enseignement privés (FEEP) est un organisme sans but lucratif (OSBL) qui compte une trentaine d'employés au service de 119 écoles préscolaires-primaires et 146 écoles secondaires ; en formation des jeunes, des adultes et professionnelle, réparties dans 14 régions administratives du Québec. Elle compte parmi ses membres 15 résidences scolaires et 12 écoles spécialisées qui fonctionnent en partenariat avec les centres de services scolaires et les commissions scolaires anglophones et qui accueillent plus de 4 100 élèves. Les membres de la FEEP accueillent 137 000 élèves, soit plus de 97 % des élèves qui fréquentent une école privée au Québec.

SOURCE Fédération des établissements d'enseignement privés

Pour information: Julie Ravenda, Directrice des communication, [email protected], 514 381-8891 poste 238