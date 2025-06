Vickie Viens nommée directrice générale de la Fédération des établissements d'enseignement privé

MONTRÉAL, le 11 juin 2025 /CNW/ - La Fédération des établissements d'enseignement privé (FEEP) est heureuse d'annoncer la nomination de Vickie Viens au poste de directrice générale. Elle entrera officiellement en fonction le 1er juillet 2025.

Vickie Viens (Groupe CNW/Fédération des établissements d'enseignement privés)

Forte de plus de 25 ans d'expérience dans le domaine de l'éducation, dont 15 à la direction d'écoles primaires, secondaires et ÉHDAA, tant dans le réseau public que privé, madame Viens est reconnue pour sa vision stratégique, son leadership mobilisateur et son engagement envers l'innovation pédagogique. Animée par une conviction profonde que chaque élève mérite de réussir, elle place leur bien-être et leur développement au cœur de son action.

Titulaire d'un Executive MBA de McGill-HEC Montréal, où elle a été nommée valedictorian en 2024, et d'une maîtrise en administration de l'éducation, elle a également suivi plusieurs formations en gestion, gouvernance, diversité et médiation. Mentore auprès de directions en formation et chargée de cours au 2e cycle universitaire, elle mise sur l'application concrète des recherches pour guider l'action éducative.

Avant de se joindre à la FEEP, Mme Viens était directrice générale de l'École bilingue Notre-Dame de Sion, où elle a piloté un premier plan stratégique triennal, renforcé la gouvernance interne et mobilisé les équipes autour d'une culture d'appartenance.

Tout au long de sa carrière, elle s'est illustrée par sa capacité à conjuguer excellence administrative et sens pédagogique, que ce soit en ouvrant une nouvelle école, en développant des politiques inclusives pour les élèves à besoins particuliers, ou en contribuant avec ténacité à des modifications législatives visant à soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille.

Citations :

« Ce qui m'attire profondément dans la mission de la FEEP, ce sont ses valeurs d'audace, de créativité et d'excellence, des repères qui guident aussi ma propre façon de voir l'éducation. J'ai toujours eu à cœur de bâtir des milieux d'apprentissage humains, stimulants et ancrés dans les meilleures pratiques. Aujourd'hui, j'ai la chance de mettre mon expérience au service d'un réseau que je respecte profondément, et de contribuer, avec les équipes sur le terrain, à faire évoluer notre système privé québécois de manière créative, rigoureuse et collective. »



- Vickie Viens, directrice générale de la FEEP

« La FEEP se réjouit d'accueillir une dirigeante stratégique, engagée et tournée vers l'avenir. Avec son expérience terrain, sa vision moderne de l'éducation et sa détermination à faire bouger les choses, Mme Viens arrive à un moment clé pour l'évolution du réseau privé québécois. Persévérante et déterminée, elle ne recule devant aucun obstacle lorsqu'il s'agit de faire progresser le milieu de l'éducation. »



- David Bowles, président du conseil d'administration

