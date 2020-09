Parmi les autres créations en or pur, on retrouve la nouvelle émission de la série de pièces de 1/10 oz en or pur 2020 qui souligne le 100 e anniversaire de naissance du légendaire peintre canadien Alex Colville. Le motif de lynx qui orne la pièce de 25 cents figure sur la troisième émission de cette série en six chapitres qui réinterprète chacun des motifs de pièces de circulation créés par l'artiste en 1967, à l'occasion du centenaire du Canada.

Parmi les autres magnifiques produits de collection lancés ce mois-ci, notons :

l'ensemble épreuve numismatique avec dollar en argent édition spéciale 2020 - 75 e anniversaire du jour de la Victoire en Europe , qui met en vedette un dollar épreuve numismatique en argent rendant hommage à la Marine royale canadienne;

anniversaire du jour de la Victoire en , qui met en vedette un dollar épreuve numismatique en argent rendant hommage à la Marine royale canadienne; la pièce de 30 $ en argent fin 2020 - SS Keewatin , avec une œuvre de Matt Conacher représentant la proue et la poupe de ce légendaire navire à vapeur des Grands Lacs;

, avec une œuvre de représentant la proue et la poupe de ce légendaire navire à vapeur des Grands Lacs; la pièce de 25 $ en argent fin 2020 et la pièce de 250 $ en or pur 2020 - Noble pygargue à tête blanche, sur lesquelles figure une œuvre de Neil Hamelin en relief exceptionnel;

la pièce de 250 $ en or pur 2020 - Noble pygargue à tête blanche, sur lesquelles figure une œuvre de en relief exceptionnel; la pièce de 50 $ en argent fin 2020 - Colibri butinant sur une fleur, œuvre d'Eric Boyer, dotée de l'innovation interactive qui simule un colibri volant autour d'une fleur;

la pièce de 250 $ en argent fin 2020 - Armoiries du Dominion du Canada de 1905 revisitées, une célébration de l'art héraldique frappée dans un kilo d'argent.

En raison de changements à nos activités causés par la pandémie, l'ensemble de pièces divisionnaires Feuille d'érable en argent fin 2021 - Notre emblème arboricole : L'érable sera mis en vente le 6 octobre 2020.

Le tirage, le prix et la description complète de chaque pièce figurent à l'onglet « Magasinez » du www.monnaie.ca, et des images se trouvent ici.

Il est possible de commander tous ces produits directement auprès de la Monnaie en composant le 1-800-267-1871 au Canada et le 1-800-268-6468 aux États-Unis, ou en visitant le site Web de la Monnaie. Ils sont également en vente à la boutique de la Monnaie à Winnipeg.

