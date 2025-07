SYDNEY, 30 juin 2025 /CNW/ - Vivid Sydney, le plus grand festival multidisciplinaire de l'hémisphère sud, lance un appel aux artistes de scène et penseurs visionnaires du monde entier pour les aider à façonner son programme 2026.

Selon les premières estimations pour Vivid Sydney 2025, l'événement aurait attiré plus de 25 millions de visiteurs depuis sa création en 2009, générant plus de 1,3 milliard de dollars de dépenses touristiques au cours de son existence.

Soirée d’ouverture de Vivid Sydney 2025. Crédit d’image : Destination NSW (PRNewsfoto/Destination New South Wales) Circular Quay lors du festival Vivid Sydney 2025. Crédit d’image : Destination NSW (PRNewsfoto/Destination New South Wales)

De retour du vendredi 22 mai au samedi 13 juin 2026, Vivid Sydney transformera une fois de plus la ville portuaire autour des thèmes de la lumière, de la musique, des idées et de la gastronomie, et invitera le public à plonger dans une créativité de pointe et des récits audacieux. Le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud, par l'intermédiaire de Destination NSW, sollicite actuellement les idées de créateurs, de producteurs, de leaders d'opinion et d'innovateurs afin de donner vie au festival 2026.

Steve Kamper, ministre de l'Emploi et du Tourisme du gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud, a déclaré :

« L'accueil enthousiaste réservé à Vivid Sydney 2025 montre clairement que ce festival reste un puissant moteur de créativité, de culture et d'impact économique.

Vivid Sydney ne se contente pas d'illuminer nos rues, il renforce la position de Sydney en tant que capitale culturelle mondiale de premier plan et destination incontournable de la région Asie-Pacifique.

Nous faisons maintenant appel à la prochaine vague d'artistes pour aider à façonner Vivid Sydney 2026. Que vous soyez artiste, designer, artiste de scène, producteur ou chef cuisinier, c'est l'occasion pour vous de participer à un évènement extraordinaire et de partager votre vision. »

Samsung Electronics Australia et Kia sont de retour en tant que partenaires principaux de Vivid Sydney 2025. Samsung s'est engagé sur terre et sur mer à Cockle Bay, Darling Harbour, avec son expérience Space to Dream, qui explorait le potentiel illimité de la créativité inspirée par Galaxy AI. Kia a présenté son nouveau véhicule électrique EV3 très attendu le long du Vivid Light Walk.

Parmi les partenaires officiels figuraient Estée Lauder, de retour pour la deuxième année consécutive, avec son installation While You Were Dreaming, une union rayonnante entre science, beauté et imagination, ainsi qu'Ausgrid, qui a alimenté le programme Tumbalong Nights de Vivid Sydney.

Airbnb était une fois de plus le partenaire communautaire de Vivid Sydney, et a apporté son soutien au programme de bénévolat, tandis que le partenaire caritatif du festival pour 2025, la Sydney Children's Hospitals Foundation, a présenté Dream Scene à Darling Harbour, une toile numérique où les rêves des enfants prennent vie dans un paysage onirique en constante évolution.

Partenaires de Vivid Sydney : Dexus, Event Engineering, Kennards Hire, Mandylights, Nova, Port Authority of NSW, SBS, Stan, The P.A. People, TDC et Transdev.

Pour en savoir plus ou faire part de votre intérêt, rendez-vous sur : www.vividsydney.com

