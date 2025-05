SYDNEY, 8 mai 2025 /CNW/ - Les icônes de la télévision Nick Offerman et Megan Mullally se produiront ensemble sur scène pour la première fois en Australie à l'occasion de Vivid Sydney 2025, le plus grand festival des arts et de la culture de l'hémisphère sud.

Le duo de comédiens mari et femme présentera Unscripted & Unfiltered avec Nick Offerman et Megan Mullally à l'International Convention Centre de Sydney le samedi 14 juin, clôturant ainsi 23 jours de célébration de la créativité et de l'innovation du festival.

Improvisé et sans filtre avec Nick Offerman et Megan Mullally. Source de l’image : Emily Shur (PRNewsfoto/Destination New South Wales) Vivid Sydney. Source de l’image - Destination NSW (PRNewsfoto/Destination New South Wales)

Reconnus mondialement pour leurs rôles emblématiques en tant que Ron Swanson dans Parks and Recreation et Karen Walker dans Will & Grace respectivement, Offerman et Mullally participeront à une conversation franche animée par la présentatrice de radio et de télévision australienne Zan Rowe. Les deux discuteront de leurs carrières individuelles, de leurs partenariats et de leur travail d'activisme au sein de la communauté LGBTQIA+ et des questions environnementales.

À propos de la visite du duo dans la ville portuaire, Nick Offerman a déclaré : « Megan et moi sommes très heureux de revenir en ville pour Vivid Sydney, mais aussi de reprendre nos débats d'amoureux séance d'amour au sommet du Harbour Bridge de Sydney. Une fois que nous aurons rechargé ces batteries en particulier, nous serons ravis de transmettre notre énergie discrètement au public de Vivid Sydney. « Venez découvrir les anecdotes et la libido burlesque de chacune de nos phrases, puis étirez-vous avant de rentrer chez vous, parce qu'il y aura du romantisme.

Gill Minervini, directrice du festival Vivid Sydney, a déclaré : « Nous ne pourrions pas laisser Vivid Sydney se dérouler cette année sans offrir aux visiteurs un cours magistral de comédie. Nick et Megan sont l'un des couples les plus drôles qui soient, et cette conversation s'annonce imprévisible et hilarante. Avec Martha Stewart, icône de l'art de vivre, et la formidable Nigella Lawson, qui viennent renforcer l'affiche de Vivid Sydney 2025, il y en a vraiment pour tous les goûts. »

Chaque épisode des séries emblématiques Will & Grace et Parks and Recreation est disponible en diffusion en continu sur Stan , le principal service de diffusion en continu et partenaire de soutien de Vivid Sydney 2025 en Australie.

Les billets seront en vente le vendredi 9 mai à 9 h, heure normale de l'Est australien, sur le site vividsydney.com.

À propos de Vivid Sydney

Vivid Sydney, le plus grand festival pluridisciplinaire de l'hémisphère sud, transforme Sydney en un centre dynamique de créativité, d'innovation et de lien communautaire. Pendant 23 soirées, des installations lumineuses, de la musique, des idées et de la nourriture inspirent le public mondial et favorisent les échanges culturels. Le thème de 2025, « Rêver » vise à stimuler l'imagination et l'engagement, à attirer les visiteurs et à alimenter la croissance économique. Propriété de Destination NSW, Vivid Sydney met en valeur le dynamisme culturel de la Nouvelle-Galles du Sud et positionne l'état comme un chef de file mondial de l'innovation artistique.

