OTTAWA, ON, le 12 juill. 2021 /CNW/ - L'exploitation sexuelle des enfants en ligne est un crime odieux et horrible qui a souvent pour les victimes des conséquences dévastatrices et de longue durée. Le gouvernement du Canada est déterminé à protéger les enfants contre toute forme d'exploitation sexuelle.

Aujourd'hui, l'honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, a annoncé le début de la prochaine phase de la campagne de sensibilisation publique quant à l'exploitation sexuelle des enfants en ligne (ESEL). Celle-ci vise à réduire la stigmatisation associée au signalement des cas d'ESEL par la conscientisation des victimes potentielles et de leurs parents et tuteurs à ce grave problème. La campagne cherche aussi à accroître la possibilité de signalement des incidents d'exploitation sexuelle des enfants en ligne à Cyberaide.ca, centrale canadienne spécialisée dans ce domaine.

Au Canada, l'ESEL a connu une croissance exponentielle tout au long de la pandémie de COVID-19, alors que les enfants et les adolescents passent plus de temps en ligne. Pourtant, beaucoup de gens ignorent la gravité du problème au Canada ainsi que son incidence dévastatrice sur ses victimes.

Les jeunes sont susceptibles d'être piégés ou contraints de faire des actes de nature sexuelle en ligne. La période des vacances d'été donne aux prédateurs encore plus d'occasions d'être en contact en ligne avec des jeunes, ce qui aggrave le risque. Les personnes qui cherchent à exploiter ces derniers vont jusqu'à se réunir en ligne pour échanger des « pratiques exemplaires » de ciblage d'enfants.

Une pratique a connu un essor durant la pandémie. Il s'agit du « capping », qui consiste à enregistrer des vidéos à caractère sexuel ou faire des captures d'écran d'images d'enfants nus, souvent à leur insu. Les « cappers » gravitent autour des plateformes de médias sociaux fréquentées par les jeunes et s'en servent pour obtenir des images à caractère sexuel afin d'extorquer de l'argent ou d'autres images à leurs victimes.

La campagne sera diffusée sur des plateformes numériques (Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, Native Touch (mobile), plateformes de diffusion continue en direct, moteurs de recherche et sites Web d'actualité) à partir d'aujourd'hui, le 12 juillet, jusqu'au 8 août prochain.

Citation

« Cette campagne de sensibilisation publique est importante alors que nous agissons pour protéger les jeunes contre leur exploitation sexuelle en ligne. Elle souligne le fait que, lorsque les enfants sont en ligne, ils ne sont jamais vraiment seuls. Nous espérons que les personnes ayant la garde d'enfants et d'adolescents tireront profit de l'information et des outils que nous avons créés, qu'elles deviendront davantage conscientes des risques et qu'elles les communiqueront efficacement à ces jeunes. Nous voulons les aider à contrer les comportements des prédateurs qui sévissent sur Internet, sur les médias sociaux ainsi que sur les applications et les jeux destinés aux jeunes. »

- L'honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

Les faits en bref

Plus de 4,3 millions de cas d'exploitation sexuelle ont été rapportés à Cyberaide.ca entre 2014 à 2020.

Il y a eu une augmentation de 88 % des incidents de sextorsion et autres types d'exploitation en ligne rapportés à Cyberaide.ca depuis le début de la pandémie.

Près d'un parent sur quatre a constaté des comportements en ligne inappropriés envers leur enfant.

39 % des tentatives de leurre rapportées à Cyberaide.ca au cours des deux dernières années ciblaient des victimes de 13 ans ou moins.

Sécurité publique Canada est responsable de la Stratégie nationale pour la protection des enfants contre l'exploitation sexuelle sur Internet en partenariat avec la GRC, Justice Canada et le Centre canadien de protection de l'enfance, une organisation non gouvernementale.

est responsable de la en partenariat avec la GRC, et le Centre canadien de protection de l'enfance, une organisation non gouvernementale. Faisant fond sur les sommes consacrées à la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants en ligne dans les budgets de 2017 et 2018, le budget de 2019 a augmenté les investissements dans la Stratégie nationale d'un montant supplémentaire de 22,24 millions de dollars sur trois ans afin de mieux protéger les enfants. De cette somme, 15 millions visent à améliorer la capacité des groupes de lutte contre l'exploitation des enfants dans Internet (GLEEI) des forces policières provinciales et municipales.

