MONTRÉAL, le 24 déc. 2025 /CNW/ - Au tirage du Lotto Max d'hier, 4 Maxmillions (d'une valeur de 1 million de dollars chacun) ont été remportés grâce à des sélections vendues au Québec. Au tirage du vendredi 26 décembre, la cagnotte s'élèvera à environ 126 millions de dollars, soit un gros lot de 80 millions de dollars et approximativement 46 Maxmillions.

Le Lotto Max fait des gagnants au Québec

Les Québécois ont gagné plus de 4 100 millions de dollars au Lotto Max depuis son lancement.

Le gros lot de 80 millions de dollars a été remporté trois fois depuis l'automne 2024. À deux reprises, la moitié de la somme a été gagnée au Québec.

En tout, 49 gros lots ont été remportés au Québec, dont trois de 70 000 000 $ - les plus importants gros lots jamais gagnés au Québec - aux tirages du 25 février 2020, 9 octobre 2020 et 7 juin 2022.

Un gros lot de 65 000 000 $, quatre gros lots de 60 000 000 $, cinq gros lots de 55 000 000 $ et dix gros lots de 50 000 000 $ ont également été remportés au Québec.

Outre ces gros lots, plus de 400 Maxmillions, d'une valeur de 1 million de dollars chacun, ont été remportés en tout ou en partie par des Québécois.

Les résultats des tirages sont disponibles sur le site Internet de Loto-Québec à lotoquebec.com.

