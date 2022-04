Jusqu'à présent, les études sur le sujet s'appuyaient fortement sur les grandes installations à rayons X, telles que les lasers à électrons libres et les synchrotrons, dont l'accès est limité pour nombre de scientifiques. Mais l'équipe a démontré, pour la première fois, qu'il est possible de résoudre spatiotemporellement la dynamique de spin à l'intérieur des matériaux de terres rares à l'aide d'un microscope ultrarapide à rayons X de basse énergie, ou « rayons X mous », capable de tenir sur une table de laboratoire. Ce type d'appareil est prometteur pour les dispositifs spintroniques.

Cette nouvelle source de rayons X est basée sur un laser ytterbium à haute énergie. Elle représente une avancée cruciale pour l'étude de futurs dispositifs spintroniques à haute vitesse et à faible consommation d'énergie. Cette source pourrait être utilisée pour de nombreuses applications en physique, en chimie et en biologie.

« Notre approche offre un produit compact, robuste, économique et évolutif sur le plan énergétique pour de nombreux laboratoires. Il permet d'étudier la dynamique ultrarapide dans des structures à l'échelle nanométrique et à la mésoéchelle, soit une échelle intermédiaire, avec des résolutions spatiales de l'ordre du nanomètre. Il permet aussi des résolutions temporelles de l'ordre de la femtoseconde avec la spécificité de l'élément observé », explique le professeur Andrius Baltuška, de l'université TU Wien.

Des impulsions de rayons X pour observer le spin

Grâce à cette source lumineuse de rayons X mous, une série d'images instantanées des structures magnétiques de terres rares à l'échelle nanométrique a pu être prise. Elles exposent clairement le processus de désaimantation rapide, et les résultats fournissent des informations importantes sur les propriétés magnétiques. Ces informations sont aussi précises que celles obtenues à l'aide de grandes installations à rayons X.

« Le développement de sources de rayons X ultrarapides "de table" est passionnant pour les applications technologiques de pointe et les domaines scientifiques modernes. Nous sommes ravis de nos résultats, qui pourront être utiles pour les recherches futures en spintronique, ainsi que dans d'autres domaines », déclare Guangyu Fan, chercheur postdoctoral à l'INRS.

« Le recours aux systèmes à base de terres rares est en plein essor en raison de leur taille nanométrique, de leur rapidité et de leur stabilité. Un microscope à rayons X mous de plus petite taille est très attrayant pour de nombreuses études sur les futurs dispositifs spintroniques composés de terres rares », explique Nicolas Jaouen, chercheur principal au Synchrotron SOLEIL.

Le professeur Légaré souligne la fructueuse collaboration entre expertes et experts dans le développement de sources lumineuses de pointe et de dynamiques ultrarapides dans les matériaux magnétiques, à l'échelle nanométrique. « Compte tenu de l'émergence rapide de la technologie des lasers ytterbium de haute puissance, ce travail représente un énorme potentiel pour les sources de rayons X mous de haute performance. La nouvelle génération de lasers, qui sera bientôt disponible au Laboratoire de sources femtosecondes (ALLS), aura de nombreuses applications futures dans les domaines de la physique, de la chimie et même de la biologie », ajoute-t-il.

À propos de l'étude

L'article « Ultrafast magnetic scattering on ferrimagnets enabled by a bright Yb-based soft x-ray source », par G. Fan, K. Légaré, V. Cardin, X. Xie, R. Safaei, E. Kaksis, G. Andriukaitis, A. Pugžlys, B. E. Schmidt, J. P. Wolf, M. Hehn, G. Malinowski, B. Vodungbo, E. Jal, J. Lüning, N. Jaouen, G. Giovannetti, F. Calegari, Z. Tao, A. Baltuška, F. Légaré et T. Balčiūnas, a été publié dans la revue Optica le 6 avril 2022. L'étude a entre autres reçu un soutien financier du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG), du Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies (FRQNT) et de PRIMA Québec. Le laboratoire ALLS bénéficie également d'un investissement de la Fondation canadienne pour l'innovation (FCI).

À propos de l'INRS

L'INRS est un établissement universitaire dédié exclusivement à la recherche et à la formation aux cycles supérieurs. Depuis sa création en 1969, il contribue activement au développement économique, social et culturel du Québec. L'INRS est 1er au Québec en intensité de recherche. Il est composé de quatre centres de recherche et de formation interdisciplinaires, situés à Québec, à Montréal, à Laval et à Varennes, qui concentrent leurs activités dans des secteurs stratégiques : Eau Terre Environnement, Énergie Matériaux Télécommunications, Urbanisation Culture Société et Armand-Frappier Santé Biotechnologie. Sa communauté compte plus de 1 500 membres étudiants, stagiaires postdoctoraux, membres du corps professoral et membres du personnel.

Twitter

Facebook

SOURCE Institut National de la recherche scientifique (INRS)

Renseignements: Audrey-Maude Vézina, Service des communications et des affaires publiques de l'INRS, 418 254-2156, [email protected]