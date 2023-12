Une autre victoire pour les anciens salariés de Mabe : la Cour supérieure donne l'autorisation au recours collectif

MONTRÉAL, le 21 déc. 2023 /CNW/ - Le syndicat Unifor, qui représente les anciens salariés de Mabe, maintenant MC Commercial, a reçu plus tôt cette semaine une décision favorable de Cour supérieure qui accueille la demande d'autorisation d'action collective déposée par les anciens salariés de Mabe, confirmant ainsi le droit de ces derniers à exercer un recours collectif.

Cette décision est une victoire et Unifor se réjouit de cette avancée significative dans leur quête de justice.

"Nous saluons la détermination et le courage des retraités de Mabe qui se tiennent debout et continuent le combat malgré la stratégie de l'employeur, qui, depuis le début, s'oppose à toutes les décisions dans le but de décourager les salariés en accumulant les recours légaux" mentionne Daniel Cloutier, directeur québécois d'Unifor.

Rappelons que les retraités s'étaient adressés à la cour supérieure afin d'obtenir l'autorisation d'exercer un recours collectif contre MABE en août 2017. L'entreprise avait alors formulé une objection préliminaire prétextant que la cour n'avait pas juridiction. Cette objection a d'abord été rejetée par la juge au dossier. Puis, ce fut au tour de la Cour d'appel de la rejeter à nouveau. En décembre 2020, la Cour suprême a refusé la demande d'appel de MC Commercial qui voulait contester une décision de la Cour d'appel favorable aux retraités de MABE dans leur demande d'autorisation d'exercer un recours collectif.

Rappel du dossier des retraités

C'est en août 2014 que MABE Canada fait l'annonce de sa faillite après avoir fermé définitivement son usine quelques jours auparavant. Plus de 1 500 travailleuses et travailleurs actifs et retraités ont été impactés par cette décision. Les rentes des retraités ont été amputées de 22 % alors que les assurances collectives et l'assurance-vie ont été interrompues. Et depuis ce temps, la compagnie mère, MABE, continue de faire des affaires au Canada. Une campagne de boycottage est toujours en cours contre l'achat des produits électroménagers GE, Hotpoint, McClary et Moffat.

Unifor réaffirme son engagement à soutenir les retraités de Mabe dans leur lutte pour la justice. "Les retraités de Mabe peuvent compter sur Unifor pour se battre à leurs côtés", déclare M. Cloutier. Le syndicat demeure résolu à faire valoir les droits des travailleuses et travailleurs dans cette affaire.

À propos d'Unifor

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada représentant plus de 315 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Unifor milite pour tous les travailleuses et travailleurs et leurs droits. Il lutte aussi pour l'égalité et la justice sociale au pays et à l'étranger et aspire à provoquer des changements progressistes pour un avenir meilleur. Au Québec, Unifor représente près de 55 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale québécoise, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

