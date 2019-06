Une autre première position de la Banque Scotia au palmarès 2019 de J.D. Power

La Banque Scotia devance les cinq grandes banques canadiennes dans l'étude 2019 sur les applis de services bancaires mobiles

TORONTO, le 27 juin 2019 /CNW/ - Pour la deuxième fois cette année, la Banque Scotia se classe en tête d'un classement de J.D. Power, en faisant un bon de quatre positions pour occuper le premier rang au chapitre de la satisfaction globale envers l'appli de services bancaires mobiles. Plus tôt cette année, la Banque Scotia s'était aussi emparée du premier rang de la satisfaction de la clientèle, cette fois à l'égard des conseils bancaires aux particuliers au Canada. Ce premier rang à l'égard des services bancaires mobiles est attribuable aux bons résultats obtenus pour chacun des critères de l'expérience client : premier rang pour la gamme des services et la clarté de l'information, et deuxième rang pour la navigation, la facture visuelle et la disponibilité de renseignements clés.

« Nous sommes absolument ravis d'être reconnus par J.D. Power une fois de plus, pour les services que nous offrons aux clients et qu'ils apprécient vraiment. Ces premières positions en 2019 nous confirment que nous faisons les bons investissements et les bonnes améliorations afin que nos clients vivent une expérience remarquable dans tous nos canaux, explique John Doig, vice-président à la direction, Distribution - Services aux particuliers de la Banque Scotia. Nous allons poursuivre sur cette lancée et continuer de chercher des moyens novateurs de fournir des conseils et des solutions de premier ordre à nos clients. »

« Nous sommes très fiers de voir notre appli des services bancaires mobiles classée au premier rang de l'industrie, par nos clients et J.D. Power. Notre appli mobile et notre application en ligne ont été conçues pour compléter les services offerts par nos centres de contact et nos succursales, afin que l'expérience des clients soit toujours solide et uniforme, dans tous les canaux, explique Anya Schnoor, vice-présidente à la direction, Produits de détail de la Banque Scotia. Nous tirons une grande fierté d'offrir une appli qui a été conçue en fonction des commentaires que nous recevons des millions de clients qui l'utilisent. Nous allons poursuivre nos investissements et continuer d'améliorer les fonctions qui sont importantes pour eux. »

« Ce premier rang est le fruit incontestable de nos investissements dans le numérique et la technologie en vue de transformer nos façons de faire et nos façons de servir les clients, souligne Shawn Rose, vice-président à la direction et chef, Affaires numériques de la Banque Scotia. Je suis très fier des équipes des Services bancaires numériques et de tous les employés de la Banque qui nous aidés à réussir cet exploit. »

L'étude 2019 de J.D. Power sur les applis de services bancaires mobiles a sondé 1 513 Canadiens dont l'appli d'une grande banque était installée sur leur téléphone intelligent et qui avait utilisé cette appli au cours des 30 jours précédents la période de sondage (quatre semaines entre mars 2019 et avril 2019). Ce sondage évaluait la satisfaction envers l'appli des services bancaires mobiles des cinq grandes banques canadiennes.

La Banque Scotia est la banque internationale du Canada et un leader parmi les fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Elle s'est donné pour mission d'aider ses clients, dont le nombre dépasse 25 millions, à améliorer leur situation au moyen de conseils et d'une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 30 avril 2019, l'effectif de la Banque Scotia s'élevait à plus de 99 000 employés et les actifs à plus de 1 000 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter le www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

J.D. Power est un chef de file mondial réalisant des études sur les consommateurs, offrant des services-conseils et faisant de l'analyse des données, ce qui lui permet d'aider ses clients à accroître la satisfaction de leur clientèle, à stimuler leur croissance et à augmenter leur rentabilité. Fondée en 1968, l'entreprise compte des bureaux en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie-Pacifique et en Europe.

