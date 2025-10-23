Une attaque frontale contre la médecine spécialisée au Québec

MONTRÉAL, le 23 oct. 2025 /CNW/ - La Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) accueille avec consternation la décision du premier ministre, François Legault, de mettre fin aux négociations et d'imposer une loi spéciale. La Fédération constate que les derniers mois d'échanges, y compris un processus de médiation mené de bonne foi, ne constituaient qu'une vaste mascarade visant ultimement l'adoption par bâillon d'un projet de loi injustifié et contreproductif.

« Le gouvernement n'a jamais eu l'intention d'être à l'écoute ni de négocier véritablement, ni avec la FMSQ ni avec aucune autre des parties prenantes concernées. Le dernier dépôt en est la preuve incontestable. Aujourd'hui, l'approche du gouvernement ne pourrait être plus claire : coercition, sanctions, loi spéciale et tant pis pour la démocratie », a déclaré le président de la FMSQ, le Dr Vincent Oliva.

L'annonce du premier ministre, véritable claque au visage des spécialistes, survient quelques heures seulement après un nouveau dépôt de son gouvernement visant à « relancer » les négociations, mais qualifié de final à 24 heures d'avis. Le contenu de ce dernier dépôt était d'ailleurs en phase avec l'attitude du ministre de la Santé alors qu'il reculait, voire retirait, plusieurs offres déjà faites. En réponse à cette proposition et pour être constructive, la Fédération avait proposé un arbitrage non exécutoire visant à précisément résoudre l'impasse actuelle avec l'aide d'un tiers neutre.

