AVIS AUX MÉDIAS - Rassemblement des fédérations médicales le 9 novembre au Centre Bell

MONTRÉAL, le 6 nov. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que la Fédération médicale étudiante du Québec (FMEQ), la Fédération des médecins résidents du Québec (FMRQ), la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) et la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) se rassembleront le 9 novembre prochain au Centre Bell afin de demander la suspension de la Loi 2.

Les représentants des médias qui souhaitent assister à cet événement doivent obligatoirement s'inscrireavant ce vendredi 7 novembre à 15 h 00 en transmettant, pour chaque membre de leur équipe présent (journaliste, caméraman, photographe, etc.), les informations suivantes à l'adresse [email protected]:

Prénom et nom

Numéro de cellulaire

Nom du média

Le jour de l'événement, l'arrivée des médias se fera à compter de 12 h 30 par l'entrée située au 1225, rue Saint-Antoine Ouest. Aucun accès ne sera permis après le début de l'événement prévu à 14 h. Une zone réservée aux médias sera aménagée. Une boîte audio ainsi qu'une plateforme sera disponible pour les caméras, située derrière la régie technique.

Pour toute demande d'entrevue individuelle avec les présidents des fédérations médicales, veuillez communiquer directement avec la fédération concernée.

FMEQ : Jonathan Savard, Secrétaire général, (819) 588-6431, [email protected]; FMOQ : Stéphane Gosselin, Conseiller aux affaires publiques, 418-254-5539, [email protected]; FMRQ : Johanne Carrier, Directrice, communications et affaires publiques, (514) 591-0502, [email protected]; FMSQ : Pâris Psychogyios, Conseiller aux affaires publiques, 514 947-9523, [email protected]