Médecins unis pour la santé

Les quatre fédérations médicales s'unissent pour demander la suspension de la Loi 2

QUÉBEC, le 9 nov. 2025 /CNW/ - Face à la Loi 2, les quatre fédérations médicales du Québec se rassemblent ce 9 novembre au Centre Bell pour dénoncer la dérive autoritaire du gouvernement qui met en péril l'accès et la qualité des soins pour les Québécoises et les Québécois. Dans un geste sans précédent, les médecins et les futurs médecins de tous les horizons, de toutes les régions et de toutes les générations unissent leurs voix pour dénoncer l'imposition d'une loi matraque, adoptée sous bâillon, qui fragilise le système de santé, dévalorise le travail des soignants, démotive les équipes médicales et favorise la détérioration de l'accès et la qualité des soins au Québec.

Par cette mobilisation historique, la Fédération médicale étudiante du Québec (FMEQ), la Fédération des médecins résidents du Québec (FMRQ), la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) et la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) demandent au gouvernement d'abandonner son approche belliqueuse et contreproductive, en suspendant sa Loi 2, au profit d'une véritable négociation, en collaboration avec ceux et celles qui tiennent le réseau à bout de bras.

Les médecins n'ont pas besoin d'une loi pour vouloir s'occuper de leurs patients. Ils ont besoin des ressources adéquates et suffisantes pour les soigner. Quand le gouvernement refuse de les écouter, c'est en réalité aux patients qu'il dit non. C'est pourquoi ils se rassemblent aujourd'hui pour dire haut et fort qu'ils refusent de se taire et de laisser leurs patients en payer le prix. S'ils se rassemblent aujourd'hui, c'est pour eux, parce que se battre pour la médecine, c'est d'abord se battre pour les patients.

« La Loi 2 ne punit pas seulement une profession, elle met en péril la confiance nécessaire pour construire l'avenir de notre réseau. La relève médicale arrive avec de l'énergie, des idées et le désir profond de contribuer. Nous voulons bâtir, pas nous battre. Nous croyons en un système fondé sur la collaboration, le respect et le dialogue -- pas sur la coercition. Nous serons présents le 9 novembre pour rappeler que l'avenir de la santé au Québec se construira avec nous, pas contre nous. », Maxence Pelletier-Lebrun, président de la FMEQ.

« Les médecins résident•e•s du Québec, qui œuvrent au sein du réseau de la santé dans toutes les spécialités, sont révoltés par les impacts actuels et futurs de la loi 2. Nous allons continuer à lutter pour offrir à nos patient•e•s des soins accessibles, de la plus grande qualité, empreints d'empathie et d'humanité. Nous avons besoin du temps et des ressources nécessaires pour le faire, au-delà des contraintes bureaucratiques imposées par le gouvernement qui servent davantage les intérêts politiques des décideurs que ceux de la population du Québec. », de soutenir le Dr Louis-Charles Desbiens, président de la FMRQ.

« Le 9 novembre, nous serons des milliers réunis pour une seule et unique raison : mieux soigner nos patients. Parce que chaque jour, ils comptent sur nous -- et ils comptent pour nous. La force de la médecine de famille, c'est notre expertise, notre professionnalisme et notre solidarité, entre nous, mais surtout envers la population québécoise. Nous refusons les mauvaises solutions imposées sans dialogue et basées sur de mauvais diagnostics. C'est seulement en nous tenant debout, ensemble, pour les patients, nous, la relève médicale et tous nos collègues de la santé, que nous pourrons continuer de soigner avec humanité et excellence. », Dr Marc-André Amyot, président-directeur général de la FMOQ

« La Loi 2, c'est la goutte de trop. Le gouvernement, avec le ministre Dubé en tête, a plongé le système de santé dans une crise sans précédent. À l'heure où les défis en santé sont plus grands que jamais, on confronte les médecins à des politiques punitives et contreproductives qui n'offrent aucune solution pour les patients. À force de vouloir blâmer les autres sans prendre ses responsabilités, le ministre a instauré un climat toxique qui fragilise le réseau. Ni les patients ni les médecins n'ont à faire les frais de la mauvaise gestion du réseau. Le gouvernement doit suspendre la Loi 2 et éteindre le feu qu'il a lui-même allumé. », Dr Vincent Oliva, président de la FMSQ

