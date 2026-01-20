Une année record pour le Québec : 9000 unités en construction

QUÉBEC, le 20 janv. 2026 /CNW/ - Déterminé à intensifier les efforts pour lutter contre la crise du logement, le gouvernement du Québec prévoit livrer, de concert avec ses partenaires, près de 9 000 logements abordables sur l'ensemble du territoire en 2026, un nombre sans précédent.

Ce total représente 125% de plus de livraisons comparativement à 2025 (3 993) et il s'ajoute aux quelque 10 400 logements abordables réalisés par l'entremise de la Société d'habitation du Québec (SHQ) et de ses partenaires entre 2018 et 2024.

Ce succès est le fruit des ententes de financement et des partenariats signés au cours des dernières années par le gouvernement, ainsi que des multiples leviers financiers, lois et règlements mis en place pour accélérer la construction aux quatre coins du Québec.

Tous ces logements abordables contribuent directement à augmenter l'offre et à aider celles et ceux qui en ont le plus besoin, dans un contexte de rareté de logements abordables dans pratiquement toutes les régions du Québec. Certains de ces logements bénéficient ou bénéficieront du Programme de supplément au loyer, permettant ainsi aux ménages à faible revenu qui les occupent de ne payer que 25% de leurs revenus pour se loger.

Citation

« Depuis 2018, nous avons travaillé de manière innovante et rigoureuse pour améliorer l'offre de logements au Québec. Nous avons signé des ententes pour rapatrier la juste part des sommes dues au Québec en habitation. Nous avons fait évoluer les programmes, lois et règlements pour qu'ils répondent mieux aux besoins actuels du marché. Nous avons ouvert la porte à de nouveaux partenaires qui partagent notre vision inclusive du logement social et abordable. Et les résultats sont au rendez-vous : près de 9 000 logements seront livrés en 2026. Cela aurait été inimaginable il y a quelques années avec le peu de ressources et le peu de leviers dont nous disposions. Mais cela n'est pas une fin en soi; c'est la poursuite d'une mission, celle d'offrir un toit à chaque ménage qui le désire au Québec. »

Caroline Proulx, ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants

Au nombre des leviers financiers mis en place par l'entremise de la Société d'habitation du Québec pour accélérer la construction de logements, on compte : Les ententes signées entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada dans le cadre de l'Entente Canada-Québec sur le logement et du Fonds pour accélérer la construction de logements. Le Programme d'habitation abordable Québec, qui compte 4 volets dont un qui cible les initiatives de logements hautement préfabriqués et un autre qui s'adresse aux développeurs qualifiés. Les partenariats signés avec Desjardins, le Fonds de solidarité FTQ, Fondaction ainsi que Mission Unitaînés. Le Programme de financement en habitation

En plus de la construction de logements, la SHQ est engagée, avec les offices d'habitation du Québec, dans une vaste opération de rénovation du parc de HLM. Entre 2023 et 2028, plus 3,6 G$ auront été investis afin d'améliorer l'état de ce parc qui compte plus de 74 000 HLM.

À propos de la Société d'habitation du Québec

La SHQ œuvre à répondre aux besoins en habitation des Québécoises et des Québécois, notamment par l'accroissement, sur tout le territoire, de l'offre de logements pour les personnes à revenu faible ou modeste et pour celles ayant des besoins particuliers. Elle soutient ses partenaires dans les domaines de la construction et de la rénovation, de la gestion immobilière ainsi que de l'adaptation de domiciles. Elle offre également de l'aide financière directe à des ménages à faible revenu pour le paiement de leur loyer.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

