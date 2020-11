Une agronome reçoit une distinction de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec

QUÉBEC, le 6 nov. 2020 /CNW Telbec/ - L'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec a décerné ses distinctions pour l'année 2020 lors de son assemblée générale qui s'est tenue en Webdiffusion le 5 novembre. C'est le président de l'Ordre, M. François Laliberté, ing.f., qui a procédé à la remise des distinctions.

DISTINCTION HENRI-GUSTAVE-JOLY-DE-LOTBINIÈRE

La Distinction Henri-Gustave-Joly-de-Lotbinière est remise à une personne extérieure à la profession dont les actions auront fait progresser la cause forestière et contribué à l'avancement et au rayonnement de la profession.

Cette année, l'Ordre a choisi de remettre la « Distinction Henri-Gustave-Joly-de-Lotbinière » à Madame Carole Tremblay, agronome.

Carole Tremblay est agronome spécialisée en horticulture et arboriculture et membre en règle de l'Ordre des agronomes du Québec depuis 1982. Elle cumule 40 ans d'expérience en foresterie urbaine et en arboriculture. Elle est arboricultrice certifiée par l'ISA depuis 2016.

Tout au long de sa carrière, son amour pour les arbres urbains, ses connaissances et son désir de les partager n'ont cessé d'augmenter. Que ce soit par des formations, des activités de sensibilisation, des collaborations avec les médias ou par la participation à la rédaction de documents de référence en foresterie urbaine, Mme Carole Tremblay a grandement contribué et continue de contribuer à la démocratisation et à l'avancement de l'arboriculture au Québec.

Mme Tremblay a collaboré tout au long de sa carrière avec de nombreux ingénieurs forestiers afin de mettre ses connaissances en arboriculture au service de la foresterie urbaine. On dit de Carole Tremblay que c'est une travailleuse acharnée, une pédagogue passionnée et une collègue engagée et agréable à côtoyer. Mme Tremblay a laissé, par ses réalisations, ses publications et par son implication personnelle dans les contacts professionnels, des collègues plus au fait de l'aménagement de l'arbre en milieu rurbain.

Pour ces raisons, l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec est fier de remettre la Distinction Henri-Gustave-Joly-de-Lotbinière 2020 à Madame Carole Tremblay.

Au nom de tous les ingénieurs forestiers et ingénieures forestières du Québec et du Conseil d'administration, le président de l'Ordre, monsieur François Laliberté, ing.f., M.Sc., désire féliciter chaudement Madame Tremblay.

Pour en savoir plus, consultez : https://www.oifq.com/l-ordre/distinctions-de-l-ordre/distinctions-2020.

À propos de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec

Fondé en 1921, l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec compte 1944 membres œuvrant dans toutes les régions du Québec. Il a pour mission d'assurer la protection du public en matière d'expertise professionnelle dans le secteur forestier québécois.

