L'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec s'allie aux Associations forestières régionales et aux organisations d'éducation forestière québécoises pour promouvoir la culture forestière

QUÉBEC, le 9 janv. 2025 /CNW/ - L'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec (OIFQ) est heureux d'annoncer un partenariat stratégique avec les Associations forestières régionales (AFR) du Québec et les organisations d'éducation forestière. Cette collaboration vise à appuyer leurs efforts de promotion, de sensibilisation et d'éducation auprès des jeunes et du grand public sur l'importance fondamentale de l'arbre et des forêts par ces douze organisations.

« Les Associations forestières régionales et les organisations d'éducation forestière jouent un rôle essentiel dans le rayonnement de la culture forestière au Québec, » souligne le président de l'OIFQ, M. Patrick Pineault, ing.f. « Par ce partenariat, nous souhaitons renforcer la synergie entre les ingénieurs forestiers et les organisations pour soutenir des initiatives éducatives et inspirer d'autres partenaires à contribuer à cet effort collectif. »

Un réseau dynamique au service de la forêt

Les Associations forestières régionales et les organisations d'éducation forestière, présentes à travers toute la province, organisent une variété d'activités pour sensibiliser la population, notamment : des ateliers pour les jeunes en milieu scolaire, des kiosques d'information et des conférences, des activités en forêt, la distribution de jeunes arbres, notamment dans le cadre du Mois de l'arbre et des forêts, en mai de chaque année.

Chaque organisation adapte ses initiatives aux particularités de sa région. Ensemble, elles partagent une mission commune : valoriser la forêt et son rôle fondamental dans notre environnement et notre économie.

Un partenariat pour renforcer l'impact

Ce partenariat offre un canal de communication supplémentaire pour optimiser les efforts des organisations et amplifier leur portée. Il illustre l'engagement de l'OIFQ envers la sensibilisation à la gestion durable des forêts, tout en renforçant les liens entre les ingénieurs forestiers et les communautés locales.

L'OIFQ espère que cette initiative incitera d'autres organisations nationales à appuyer les associations forestières dans leur mission d'éducation et de sensibilisation auprès des jeunes et du grand public.

À propos de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec

Fondé en 1921, l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec compte 1867 membres œuvrant dans toutes les régions du Québec. Il a pour mission d'assurer la protection du public en matière d'expertise professionnelle dans le secteur forestier québécois.

À propos des Associations forestières régionales et les organisations d'éducation forestière québécoises :

Enviro Éduc-Action - Outaouais

Table Forêt Laurentides - Laurentides

Association forestière de l'Abitibi-Témiscamingue - Abitibi-Témiscamingue

Association forestière de Lanaudière - Lanaudière

Association forestière de la Vallée du Saint-Maurice - Mauricie

Association forestière des deux rives - Capitale-Nationale et partie nord de Chaudière-Appalaches

Association forestière Saguenay-Lac-Saint-Jean - Saguenay-Lac-St-Jean

Association forestière Côte-Nord - Côte-Nord

Association forestière du sud du Québec - Montérégie-Estrie-Centre-du-Québec partie sud de Chaudière-Appalaches

Association forestière bas-laurentienne - Bas Saint-Laurent

Association forestière de la Gaspésie - Gaspésie

Les Clubs 4H du Québec - Montréal et Laval et différentes autres villes du Québec

SOURCE Ordre des Ingénieurs forestiers du Québec

Source : Marie-Claude Dussault, MBA, Directrice des communications et de la formation continue, Ordre des ingénieurs forestiers du Québec, Tél. : 418 650-2411, poste 102 | [email protected]