Quand la Foresterie devient art et héritage

QUÉBEC, le 12 nov. 2024 /CNW/ - L'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec a été honoré de recevoir un cadeau d'un de ses membres honoraires, M. Clément Gravel, nouvellement centenaire, lors de son Banquet du Congrès qui s'est tenu à l'Hôtel Le Concorde, 7 novembre 2024.

Clément Gravel, affectueusement surnommé « Papy », est un passionné de la forêt. Depuis son plus jeune âge, M. Gravel a exploré la forêt, il en a fait son domaine d'étude.

Sur la photo, dans l’ordre habituel : M. Patrick Pineault, ing.f., président OIFQ, et les enfants de M. Clément Gravel : M. Richard Gravel, Mme Nicole Gravel et M. Érick Gravel (Groupe CNW/Ordre des Ingénieurs forestiers du Québec)

En 1951, il rejoint la Faculté de foresterie et de géodésie de l'Université Laval, mais pour des raisons personnelles, il quitte l'institution après trois ans sans terminer ses études. Sa passion et ses compétences l'amènent cependant à intégrer le ministère des Terres et Forêts, où il se dévoue principalement à la recherche jusqu'à sa retraite en 1993. Malgré l'absence d'un diplôme universitaire, M. Gravel a su gravir les échelons, partageant une passion commune pour la foresterie avec de nombreux collègues. Fort de l'appui de nombreux ingénieurs forestiers, M. Gravel a présenté une demande pour intégrer l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec en 1986 qui lui a été octroyée à 61 ans, avec 40 ans de carrière.

Après une carrière remarquable et riche en foresterie, M. Gravel a commencé à peindre à l'âge de 91 ans pour sa femme Pauline, qui, en fin de vie à l'hôpital, lui avait offert le matériel nécessaire pour débuter. Il confie que l'art a été sa force pour traverser la maladie et le deuil de sa compagne. Aujourd'hui, M. Gravel compte plus de 400 œuvres et a exposé dans de nombreuses galeries, notamment au Musée des beaux-arts.

Le président de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec ajoute que : « M. Gravel a su dépasser la simple observation de la nature pour en révéler toute la profondeur émotionnelle. Bien plus qu'un simple témoin, il laisse la nature s'exprimer à travers ses pinceaux, légers en apparence, mais porteurs de messages profonds. Il montre que la foresterie est à la fois une science et un art, une façon de percevoir et de vivre le monde. Son héritage, transmis par ses œuvres et ses actions, continuera d'inspirer les forestiers, les amoureux de la nature et les passionnés d'art pour les générations futures. »

Au nom de tous les ingénieurs forestiers et ingénieures forestières du Québec et du Conseil d'administration de l'OIFQ, le président de l'Ordre, monsieur Patrick Pineault, ing.f., désire remercier chaleureusement M. Clément Gravel pour son cadeau et sa générosité.

