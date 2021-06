Chaque année, près de 85 000 personnes explorent le monde grandiose de l'hydroélectricité. Les installations d'Hydro-Québec sont situées dans des endroits où les paysages sont à couper le souffle et possèdent une architecture propre à leur période de conception. Peu importe où vous serez cet été, il y a aura des aménagements d'Hydro-Québec à visiter à proximité. Les guides-animateurs et guides-animatrices ont hâte de vous accueillir !

Une visite avec les guides d'Hydro-Québec, vulgarisateurs accomplis, vous permettra de comprendre l'abc de la production d'électricité et de découvrir les réalisations du génie québécois. Vous aurez l'occasion de voir un groupe turbine-alternateur en fonction et de déconstruire les mythes liés à l'électricité. Vous pourrez également approfondir vos connaissances scientifiques en visitant l'Électrium, le centre d'interprétation de l'électricité d'Hydro-Québec.

Planifiez vos visites

La sécurité des visiteurs et visiteuses et le respect des consignes sanitaires sont notre priorité. Cette année encore, les réservations sont obligatoires. Avant de vous déplacer, assurez-vous également de prendre connaissance des mesures sanitaires en vigueur en cliquant ici.

Faits saillants

Toutes les visites sont gratuites.

Les réservations sont obligatoires. Puisque les places sont limitées, nous vous recommandons d'appeler à l'avance.

La durée des visites varie entre 1 h 30 et 4 h, selon l'endroit.

Les visites se déroulent jusqu'à la fin du mois d'août.

Vous pouvez avoir un avant-goût de certaines visites en téléchargeant l'application mobile Rallyes des visites.

Installations ouvertes au public par région

Abitibi-Témiscamingue

Centrale de la Première-Chute

Réservations : 1 800 291-8486 (sans frais)

Située à Notre-Dame-du-Nord, la centrale de la Première-Chute a été construite en 1968 pour répondre à la demande d'énergie. Vous découvrirez une centrale de conception unique, apprendrez l'histoire de l'électrification de l'Abitibi-Témiscamingue et comprendrez le processus de production d'une énergie propre et renouvelable en voyant comment est apprivoisée la puissance de l'eau. La visite se veut également un hommage à la plus longue rivière du Québec, la rivière des Outaouais.

Baie-James

Aménagement Robert-Bourassa et centrale La Grande-1

Réservations : 1 800 291-8486 (sans frais)

Construit au début des années 1970, l'aménagement Robert-Bourassa comporte de magnifiques ouvrages tels que le barrage, haut comme un immeuble de 53 étages, le réservoir, presque trois fois plus grand que le lac Saint-Jean, et l'incomparable escalier de géant, dont chacune des dix marches mesure dix mètres de hauteur. Plus de 105 000 travailleurs ont participé à la construction du complexe La Grande, qui s'est échelonnée sur une période de 35 ans.

Côte-Nord

Centrale de la Romaine-1

Réservations : 1 833 994-3648

La centrale de la Romaine-1, dont la construction a débuté en 2012, a produit ses premiers mégawatts en 2015. Elle fait partie du complexe hydroélectrique de la Romaine, qui est composé de quatre aménagements. La mise en service de la centrale de la Romaine-4, la dernière du complexe, est prévue en 2022. Au Portail Pélagie Cormier, à l'entrée, vous pourrez aussi visiter l'exposition permanente intitulée : Notre patrimoine et notre milieu : une richesse à préserver.

Îles-de-la-Madeleine

Centrale des Îles-de-la-Madeleine

Réservations : 418 986-7276

Mise en service en 1991, la centrale des Îles-de-la-Madeleine est la plus grande centrale thermique à moteur diesel du Québec. Avec ses six moteurs de 11 000 kW chacun, la centrale alimente une population de près de 13 000 personnes, réparties dans huit localités. Les Îles-de-la-Madeleine ont toujours eu recours au mazout pour satisfaire leurs besoins énergétiques. Durant la visite guidée de la centrale, vous apprendrez comment le mazout se transforme en électricité pour éclairer les maisons et les commerces.

Laurentides

Centrale de Carillon

Réservations : 1 800 365-5229 (sans frais)

Située au cœur d'un pôle récréotouristique, la centrale de Carillon jouxte le lieu historique national du Canal-de-Carillon. Mise en service en 1963, la centrale de Carillon est un symbole de l'innovation québécoise. En plus d'être la première centrale du Québec construite sous la supervision d'ingénieurs uniquement francophones, elle est également la première qui a été aménagée exclusivement par des employés et employées d'Hydro-Québec.

Laval

Centrale de la Rivière-des-Prairies

Réservations : 1 800 365-5229 (sans frais)

Connue pour son intérieur coloré, la centrale de la Rivière-des-Prairies a été aménagée en 1929. À l'occasion de son ouverture au public, en juin 1977, l'intérieur du bâtiment a été repeint avec des couleurs inhabituelles pour une centrale. Cette particularité s'explique par l'intérêt des designers des années 1970 pour les couleurs primaires. Vous pourrez admirer l'agencement et la composition symétrique des éléments architecturaux et la verticalité des lignes, caractéristiques de l'Art déco, de cette installation.

Montérégie

Centrale de Beauharnois

Réservations : 1 800 365-5229 (sans frais)

Située au cœur de Beauharnois, dans le secteur de Melocheville en Montérégie, cette centrale exceptionnelle existe depuis 1932. Désignée lieu historique national, elle est la plus puissante centrale au fil de l'eau d'Hydro-Québec et l'une des plus grandes du monde. Le volume d'eau qui la traverse à chaque seconde correspond au contenu de trois piscines olympiques. Ses trente-six groupes-turbine-alternateur qui s'étendent sur près d'un kilomètre lui confèrent un rôle de premier plan au sein du réseau d'Hydro-Québec.

L'Électrium, centre d'interprétation de l'électricité

Réservations : 1 800 267-4558 (sans frais)

La visite de l'Électrium est un incontournable pour celles et ceux, grands et petits, qui désirent pousser encore plus loin leurs connaissances sur l'électricité. Ce centre d'interprétation amène le visiteur au cœur du monde de l'électricité. Vous découvrirez comment se manifeste cette énergie dans la nature, sous forme de phénomènes physiques et magnétiques, et comment l'électricité est produite au Québec.

Outaouais

Centrale des Rapides-Farmer

Réservations : 1 800 365-5229 (sans frais)

La centrale des Rapides-Farmer débute ses activités en 1927 et devient la propriété d'Hydro-Québec en 1963. Ce bijou patrimonial est toujours en activité. La visite vous révélera entre autres les secrets d'une rivière d'abord exploitée pour le transport du bois, puis pour la production de l'hydroélectricité. L'originalité des installations étonne, notamment le déversoir qui se jette dans l'ancien lit de la rivière Gatineau.

Pour plus d'information, consultez le site hydroquebec.com/visitez.

