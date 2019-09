Une action locale concrète pour le climat - Un projet de partage de véhicules entre voisins s'implante dans Ahuntsic-Cartierville

MONTRÉAL, le 24 sept. 2019 /CNW Telbec/ - En cette semaine de mobilisation mondiale pour l'action climatique, l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville invite la population à découvrir et à mettre à l'essai une solution innovante pour réduire la place de l'automobile dans ses rues : le partage de véhicules entre voisines et voisins.

En effet, l'arrondissement a établi un partenariat avec l'organisme Solon afin que s'implante sur son territoire le projet LocoMotion. Ce projet permet à des personnes qui habitent le même quartier de partager entre elles des véhicules de tous types (ex. : voitures, remorques à vélos, vélos électriques, vélos-cargos) en utilisant une plateforme web et des outils (ex. : assurances et système de paiement) déjà mis en place avec succès dans trois secteurs de Rosemont−La Petite-Patrie.

Pour en connaître davantage sur Locomotion, la population est invitée à une présentation publique du projet le 28 septembre 2019, à 13 h, au Pavillon d'accueil du Parcours Gouin situé au 10905, rue Basile-Routhier.

« Beaucoup de gens cherchent des gestes concrets à poser pour réduire leur impact environnemental et changer leurs habitudes de déplacements. La possibilité de partager des véhicules à une échelle locale, qu'offre LocoMotion, nous paraît une alternative très porteuse. Nous croyons que de nombreux ménages pourraient faire l'économie d'une deuxième ou même d'une première automobile s'ils avaient accès à des véhicules non-motorisés et motorisés à partager tout près de chez eux. L'arrondissement va donc, au cours des prochains mois, travailler avec Solon afin de faire connaître ce projet et inciter la population à y participer », affirme Émilie Thuillier, mairesse d'Ahuntsic-Cartierville.

« LocoMotion est un projet novateur, mais qui a déjà fait ses preuves sur le terrain », précise Karine Théorêt, chargée de mobilisation chez Solon. « En partageant des voitures, il est possible de réduire leur nombre et la place qu'elles occupent dans l'espace public, tout en réduisant les frais assumés par chaque personne pour leur usage. Le projet facilite aussi l'accès à des véhicules alternatifs dont une personne seule pourrait ne pas vouloir assumer le coût, comme un vélo-cargo, un vélo électrique ou même une voiture électrique. Et au-delà du partage de véhicules, LocoMotion est un projet collectif qui renforce les liens existant dans un voisinage, les participantes et participants étant amenés à se rencontrer et à co-construire le projet. Nous sommes très enthousiastes face à cette collaboration avec l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville », ajoute Mme Théorêt.

Modalités d'inscription

Les personnes intéressées à adhérer à LocoMotion, que ce soit pour mettre en partage un véhicule, partager ceux d'une communauté ou les deux à la fois, pourront le faire en s'inscrivant sur le site web de LocoMotion à compter du 28 septembre 2019. Aussi, au cours des mois d'octobre et de novembre 2019, l'équipe de Solon ira, sur demande, rencontrer des groupes de résident(e)s intéressé(e)s à en savoir davantage.

Plus de détails sur LocoMotion et sur son implantation dans Ahuntsic-Cartierville sont diffusés au : https://solon-collectif.org/locomotion-ahuntsic-cartierville/.

Cette annonce s'ajoute à deux autres actions importantes posées par l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville en cette semaine de mobilisation climatique, soit le lancement d'une nouvelle campagne de communication sur la propreté le 26 septembre et la tenue d'un marché public donnant accès à des produits locaux, le 28 septembre.

SOURCE Ville de Montreal - Arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville

Renseignements: Michèle Blais, Chargée de communication, Division des relations avec les citoyens, communication et développement durable, Tél. : 514 206-5424 ou 514 793-1119

Related Links

www.ville.montreal.qc.ca/ahuntsic-cartierville