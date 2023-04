Le premier vol de Voyage de rêves Canada au départ d' Halifax depuis 2019

Le deuxième vol assuré en 2023 au départ du Canada

Chaque année, Air Canada et Voyage de rêves Canada font vivre un voyage inoubliable à des enfants éprouvant diverses difficultés

MONTRÉAL, le 26 avril 2023 /CNW/ - Ce matin, le premier vol d'Air Canada et de Voyage de rêves au départ du Canada atlantique depuis 2019 a décollé de l'aéroport international d'Halifax pour faire vivre à 144 enfants un voyage inoubliable à Orlando. Grâce aux nombreux employés bénévoles d'Air Canada, à l'appui de la Fondation Air Canada et au travail accompli par l'organisme Voyage de rêves Canada, huit vols sont assurés chaque année et permettent à plus d'un millier d'enfants de vivre une journée inoubliable dans un parc thématique en Floride ou en Californie.

Un vol spécial d’Air Canada et de Voyage de rêves Canada a quitté Halifax avec à son bord des enfants des quatre coins des Maritimes pour leur faire vivre un voyage inoubliable. (Groupe CNW/Air Canada)

Le vol d'Halifax a décollé au petit matin pour Orlando avec, à son bord, 144 enfants accompagnés d'un équipage bénévole composé d'employés en service actif et de retraités d'Air Canada dont l'objectif était de créer l'expérience la plus magique possible. En donnant généreusement de leur temps, les pilotes, les agents de bord et les techniciens d'entretien d'aéronef, ainsi que de nombreux autres employés au sol et en coulisses, offrent aux enfants aux prises avec des problèmes physiques, sociaux ou de santé mentale l'occasion de faire une pause dans leur quotidien pour se constituer une réserve de souvenirs et voir de nouveaux horizons.

« Voyage de rêves Halifax transporte des enfants provenant de toutes les provinces de l'Atlantique, ce qui rend notre section tout à fait unique, a expliqué Allison Sinnott, présidente de Voyage de rêves Halifax. Il est difficile de décrire ce que ce voyage représente pour ces enfants et la joie que leur procurent les moments inoubliables passés avec de nouveaux amis. Nous devons tout cela à nos commanditaires nationaux et locaux, que nous ne remercierons jamais assez. »

« Le partenariat avec Voyage de rêves Canada s'est révélé une merveilleuse façon pour Air Canada, ses employés et la Fondation Air Canada d'unir leurs efforts pour réaliser les rêves d'enfants confrontés à l'adversité, a déclaré Valérie Durand, porte-parole de la Fondation Air Canada. Nous remercions du fond du cœur tous les bénévoles ainsi que tous ceux qui soutiennent l'initiative d'avoir mis autant d'efforts pour rassembler ce groupe d'enfants méritants de toutes les provinces de l'Atlantique afin qu'ils puissent faire le plein de souvenirs inoubliables pour la vie. »

Six autres vols seront organisés en 2023 à partir de Toronto, d'Edmonton, de Vancouver, de Calgary, de Montréal et d'Ottawa.

Voyage de rêves est un organisme sans but lucratif composé principalement d'employés en service actif ou retraités d'Air Canada, qui se portent bénévoles pour que ces voyages de rêve deviennent réalité. Ces 30 dernières années, Air Canada, à titre de transporteur exclusif et aujourd'hui, par l'intermédiaire de la Fondation Air Canada, a transporté plus de 40 000 enfants dans le cadre de Voyage de rêves Canada.

Visitez dreamstakeflight.ca/fr/ si vous souhaitez faire un don ou faire du bénévolat.

