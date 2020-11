MONTRÉAL, le 25 nov. 2020 /CNW/ - Selon le tout dernier sondage de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), 86 % des propriétaires de PME au Canada disent qu'il est vital pour leur survie que les consommateurs fassent l'effort de magasiner dans les petits commerces locaux cette année. Pour encourager les consommateurs à choisir les commerces indépendants cette fin de semaine, la FCEI s'est associée avec American Express pour organiser le Samedi PME, ce 28 novembre, entre le Vendredi fou (27 novembre) et le Cyberlundi (30 novembre).

« Il peut être facile de se tourner par défaut vers les grandes surfaces et les géants du commerce en ligne et c'est peut-être tentant de le faire pour le Vendredi fou et le Cyberlundi. Mais ce sont nos petits commerces de quartier qui ont le plus besoin d'un coup de pouce pour s'en sortir. Leur avenir dépend de nos achats et de notre soutien. Ce que nous disons aux consommateurs, c'est que c'est le moment d'acheter localement, chez nous, durant les Fêtes. C'est l'occasion de faire les choses un peu différemment, plus solidairement, et de faire preuve d'une grande sensibilité. Les propriétaires d'entreprise, ce sont aussi nos voisins, nos amis et nos familles », déclare François Vincent, vice-président Québec à la FCEI.

« Je sais que certaines personnes ont pris l'engagement de magasiner uniquement dans les petits commerces locaux pour les aider durant la saison des Fêtes. Je sais aussi que d'autres prévoient de faire leurs achats en ligne chez des PME parce que dans certaines parties du pays, les commerces sont à nouveau fermés. Je les en remercie et je peux vous dire que si tout le monde se met à choisir l'achat local, un plus grand nombre d'entreprises pourront se remettre de cette crise. Elles survivront grâce à nous tous », ajoute M. Vincent.

D'après les estimations de la FCEI, ce sont près de 24 000 détaillants canadiens et 30 000 PME du secteur de l'hébergement/la restauration qui risquent de fermer en raison de la pandémie. Bien que le Vendredi fou soit connu pour être la fin de semaine la plus achalandée de toute l'année, deux petits détaillants sur cinq affirment avoir généralement moins de clients durant cette longue fin de semaine spéciale que durant les fins de semaine normales, ce qui laisse penser que les consommateurs font leurs achats dans les grandes surfaces à cette occasion.

Acheter local en toute sécurité

La majorité des propriétaires de PME (79 %) sont allés au-delà des directives de santé publique de leur province pour protéger leurs employés et leurs clients, et la plupart (90 %) de ceux qui dépendent de la vente en magasin trouvent qu'il est plutôt facile de limiter le nombre de clients à l'intérieur des commerces. Autant dire que les petits détaillants ont redoublé d'efforts pour servir leurs clients différemment. D'ailleurs, 86 % des commerçants canadiens dont le modèle d'entreprise permet de proposer d'autres pratiques, comme la livraison à domicile et le ramassage en bordure de rue, offrent à leurs clients ces alternatives. D'autres ont aussi adopté le virage numérique lorsque c'était possible.

« C'est vrai qu'avec les fermetures imposées dans certaines parties du pays, les consommateurs n'ont pas la possibilité de se rendre en magasin. Mais heureusement, il y a toujours d'autres options, comme le commerce en ligne ou le ramassage en bordure de rue, pour soutenir les PME durant la saison des Fêtes. Vous pouvez découvrir des petits commerces en visitant samedipme.ca. Ensemble, faisons des efforts supplémentaires pour soutenir nos PME durant cette fin de semaine spéciale. Ce moment est difficile pour tous, mais nous pouvons saisir cette occasion pour y apporter un peu plus de joie », conclut M. Vincent.

À propos du Samedi PME

Le Samedi PME, qui tombe cette année le 28 novembre, entre le Vendredi fou et le Cyberlundi, est l'occasion de rappeler aux consommateurs de faire leurs achats directement dans les petits commerces de leur quartier ou sur leurs sites Web durant la longue fin de semaine d'activité commerciale. Le Samedi PME est organisé par la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) en association avec American Express, et est soutenu par eBay Canada. Visitez samedipme.ca pour en savoir plus.

Source des données FCEI

Les données présentées ici sont les résultats préliminaires d'un nouveau sondage en ligne de la FCEI, La reprise après la COVID-19 - novembre 2020, auquel 3 939 membres FCEI ont répondu depuis le 20 novembre. À titre de comparaison, pour un échantillon probabiliste ayant un nombre égal de répondants, la marge d'erreur serait de plus ou moins 1,6 %, 19 fois sur 20.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 110 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.



