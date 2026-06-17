Un troisième mandat pour Sophie Larivière-Mantha à la présidence de l'Ordre des ingénieurs du Québec

MONTRÉAL, le 17 juin 2026 /CNW/ - Le conseil d'administration de l'Ordre des ingénieurs du Québec a réélu aujourd'hui par acclamation Sophie Larivière-Mantha, ing., MBA, à la présidence de l'Ordre. Ce troisième mandat de deux ans s'inscrit dans la continuité des travaux entrepris au cours des dernières années au bénéfice de la profession et de la protection du public.

« Je suis honorée de la confiance que m'accorde à nouveau le conseil d'administration. Les dernières années ont confirmé l'importance de mieux planifier, concevoir et entretenir les infrastructures dont dépend notre qualité de vie. Les ingénieures et ingénieurs ont une expertise incontournable pour relever ces défis et contribuer à bâtir un Québec plus résilient. Ce nouveau mandat sera l'occasion de poursuivre les efforts entrepris afin de faire progresser les bonnes pratiques en génie, de soutenir une prise de décision éclairée et de contribuer à la protection du public », déclare la présidente.

Au cours de ses deux mandats précédents, Mme Larivière-Mantha a mené l'importante démarche de l'Ordre sur l'avenir des infrastructures publiques au Québec. Appuyée par des consultations réalisées auprès des membres, des décideurs et des parties prenantes du milieu, cette initiative a conduit à la publication du rapport Agir maintenant pour éviter la f(r)acture de demain, qui propose des solutions concrètes pour améliorer la gouvernance et la gestion des infrastructures.

Sous sa présidence, l'Ordre a également fait progresser ses travaux sur les enjeux liés au développement durable en lançant le premier Baromètre de l'action climatique des ingénieures et ingénieurs du Québec, en plus de valoriser une utilisation responsable de l'intelligence artificielle selon six axes de vigilance dans un document synthèse destiné aux membres. L'Ordre a par ailleurs poursuivi ses démarches en vue de faire reconnaître l'importance de la surveillance des travaux comme mesure essentielle à la qualité des ouvrages et à la protection du public sur les chantiers de construction.

Un bilan de la dernière année a été présenté lors de l'assemblée générale annuelle de l'Ordre. L'ensemble des informations présentées est disponible dans le Rapport annuel 2025-2026.

Ce mandat sera le dernier que Mme Larivière-Mantha pourra exercer à la présidence de l'Ordre, conformément au Règlement sur les élections au Conseil d'administration et l'organisation de l'Ordre des ingénieurs du Québec.

De son côté, Michel Noël ing., M.SC.A., ASC, C.Dir a également vu son mandat de président suppléant renouvelé par le conseil d'administration.

À propos de l'Ordre des ingénieurs du Québec

L'Ordre des ingénieurs du Québec regroupe quelque 77 000 membres et personnes candidates à la profession. Il a pour mission d'encadrer l'exercice de l'ingénierie et de soutenir le développement de la profession afin d'assurer la protection du public. L'Ordre est devenu le premier ordre professionnel carboneutre en 2022.

Pour plus d'information, consultez le site oiq.qc.ca

SOURCE Ordre des ingénieurs du Québec

Source : Martine Boivin, Conseillère séniore en affaires publiques, Ordre des ingénieurs du Québec, Tél. : 514 441-3697, [email protected]