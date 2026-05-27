Résultats des élections 2026 au conseil d'administration de l'Ordre des ingénieurs du Québec

MONTRÉAL, le 27 mai 2026 /CNW/ - À l'issue d'un scrutin tenu du 12 au 27 mai 2026 auquel les membres de l'Ordre des ingénieurs du Québec des régions électorales I et III étaient invités à participer, une administratrice a été élue, une a été réélue et un administrateur a été réélu, pour des mandats d'une durée de trois ans.

Région I

Montréal, Laval, Lanaudière, Laurentides, Montérégie

Taux de participation : 6,17 %

Mme Sophie Larivière-Mantha, ing., MBA, ASC (réélue)

M. Jean-Luc Martel, ing., Ph. D. (réélu)

Région II

Bas-Saint-Laurent, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mauricie, Estrie, Outaouais, Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord, Nord-du-Québec, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Centre-du-Québec

M. Normand Chevalier, ing., M. Ing., Adm.A (réélu par acclamation)

Région III

Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches

Taux de participation : 4,57 %

Mme Sabrina Gauvin, ing., M.Sc.A., LEED Green Associate (élue)

Dépouillement des résultats

Le vote électronique et le dépouillement des résultats ont été supervisés par la firme Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT), conformément au Règlement sur les élections au Conseil d'administration et l'organisation de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Un rapport officiel présentant les résultats complets a été produit par RCGT et est disponible sur le site web de l'Ordre.

Toute l'information transmise par les nouvelles administratrices et les nouveaux administrateurs dans le cadre du processus électoral y est aussi disponible.

Les personnes élues entreront en fonction le 17 juin prochain, lors de la première réunion du 106e conseil d'administration de l'Ordre, sous la présidence de Mme Sophie Larivière-Mantha, ing., MBA, ASC. Elles et ils se joindront alors aux administratrices et administrateurs qui poursuivent leur mandat :

M e Menelika Bekolo Mekomba, ing., M. Ing., DESSG, directrice des opérations, Infrastructures & projets capitaux, Accenture

Menelika Bekolo Mekomba, ing., M. Ing., DESSG, directrice des opérations, Infrastructures & projets capitaux, Accenture Mme Joëlle Calce-Lafrenière, MBA, ASC, C. Dir., nommée par l'Office des professions du Québec

Mme Sandra Gwozdz, ing., FIC

Mme Malika Habel, MBA, ASC, nommée par l'Office des professions du Québec

Mme Samira Kerbachi ing., Adm.A, PMP, ITIL, consultante séniore en gestion de programme, indépendante

Mme Carole Lamothe ing., directrice de projets, Dexter Québec inc.

M. Alain Larocque, ASC, nommé par l'Office des professions du Québec

Mme Danièle Marcoux, nommée par l'Office des professions du Québec

Mme Nathalie Martel, ing., M. Sc. A., PMP

M. Michel Noël, ing. M. Sc. A., ASC, C. Dir., président suppléant de l'Ordre des ingénieurs du Québec

M. Nicolas Turgeon, ing., M.Sc., EMBA, FIC, directeur, Investissement Québec

L'Ordre souhaite par ailleurs remercier M. Michel Paradis, ing., M. Sc., directeur général, Direction générale du laboratoire des chaussées, ministère des Transports et de la Mobilité durable, qui terminera son mandat le 17 juin 2026.

À propos de l'Ordre des ingénieurs du Québec

L'Ordre des ingénieurs du Québec regroupe quelque 77 000 membres et personnes candidates à la profession. Il a pour mission d'encadrer l'exercice de l'ingénierie et de soutenir le développement de la profession afin d'assurer la protection du public. L'Ordre est devenu le premier ordre professionnel carboneutre en 2022.

SOURCE Ordre des ingénieurs du Québec

Source : Martine Boivin, Conseillère séniore en affaires publiques, Ordre des ingénieurs du Québec, 514 441-3697