Un troisième décès dans la signalisation cet été - Le bilan s'alourdit, Québec doit agir

MONTRÉAL, le 22 août 2024 /CNW/ - Le Syndicat des Métallos déplore le décès d'un signaleur de chantier à la suite d'un accident survenu sur un chantier routier à Brownsburg-Chatham dans les Laurentides. Les Métallos tiennent à offrir leurs condoléances à la famille et aux collègues du travailleur décédé des suites de ses blessures après avoir été heurté par une rétrocaveuse.

Il s'agit du troisième décès d'un signaleur à survenir au travail au cours des trois derniers mois et du 22e depuis 2008. « Le bilan s'alourdit. C'est intolérable et inacceptable. Nous demandons d'urgence une rencontre avec la ministre des Transports pour discuter d'un plan d'action sur la sécurité dans le domaine de la signalisation », souligne la présidente de la SL 9005 représentant des travailleur.euse.s de la signalisation routière, Nathalie Perron, qui précise toutefois que le travailleur en question n'était pas membre de la section locale.

À la suite du premier décès de la saison en mai dernier, les Métallos avaient déjà demandé une rencontre avec la ministre ainsi qu'un coup de barre en matière de santé et sécurité dans le secteur de la signalisation, une demande réitérée lors du décès d'un autre travailleur en juillet dernier.

« Il y a de graves problèmes dans le secteur de la signalisation et pour le moment, ce sont les travailleurs qui paient de leur vie. Ça devient difficile de rentrer au travail lorsqu'on sait qu'on met ainsi notre vie en jeu, chaque jour. Le gouvernement et l'industrie doivent agir pour prévenir de telles tragédies. L'immobilisme et le laisser-aller ont des conséquences graves », ajoute Nathalie Perron.

Le Syndicat des Métallos a lancé récemment une ligne de dénonciation au sujet de la conformité et de la sécurité des chantiers routiers. Tous les citoyen.ne.s qui constatent des situations potentiellement dangereuses sont invités à contacter le 1-833-428-1608.

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

