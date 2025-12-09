Décès d'un travailleur de l'entreprise Dionne & Fils (1988) inc. : la CNESST dévoile les conclusions de son enquête

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 9 déc. 2025 /CNW/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) rend aujourd'hui publiques les conclusions de son enquête sur l'accident ayant coûté la vie à un travailleur de l'entreprise Dionne & Fils (1988) inc., le 4 février 2025, à Drummondville.

Chronologie de l'accident

Le jour de l'accident, le travailleur et sa collègue s'affairaient à remplir les tablettes dans le département de la peinture de la quincaillerie. Afin d'accéder aux produits entreposés sur la tablette la plus élevée d'une étagère, le travailleur est monté dans un escabeau d'environ 2 m de hauteur. Alors qu'il se trouvait sur le dernier échelon, il s'est étiré vers la gauche pour atteindre une boîte. Son pied droit est alors sorti du montant de l'escabeau, qui a ensuite basculé. Le travailleur a fait une chute de 1,78 m et est tombé sur le dos. Sa tête a heurté le plancher de béton. Les secours ont été appelés sur les lieux. Le travailleur a été transporté au centre hospitalier et il est décédé des suites de ses blessures quelques jours plus tard.

Causes de l'accident

L'enquête a permis à la CNESST de retenir trois causes pour expliquer l'accident :

Le travailleur, qui se trouvait sur le dernier échelon de l'escabeau, s'est étiré vers l'extérieur des montants, a fait basculer l'escabeau et a chuté d'une hauteur de 1,78 m.

La méthode de travail pour atteindre les produits entreposés en hauteur, incluant le choix de l'équipement, était déficiente.

La gestion de la santé et de la sécurité concernant la supervision des travaux pour atteindre les produits entreposés en hauteur était déficiente.

À la suite de l'accident, la CNESST a interdit tous les travaux nécessitant de prendre ou de déposer de la marchandise qui n'est pas directement atteignable en maintenant les pieds au sol. Pour permettre la reprise de ces travaux, la CNESST a exigé que l'employeur élabore une méthode de travail sécuritaire. Ce dernier s'est conformé à cette exigence.

Comment éviter un tel accident

Pour prévenir les chutes à partir d'un escabeau, des solutions existent, notamment :

ne jamais monter, s'asseoir, ni se tenir debout sur le dessus, le dernier échelon ou la tablette porte-seau d'un escabeau;

garder le corps entre les montants de l'escabeau et ne pas s'étirer hors des montants;

choisir un équipement approprié en tenant compte notamment du travail à exécuter et de l'environnement de travail.

Par la loi, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique et psychique de ses travailleuses et travailleurs. Il a également l'obligation de s'assurer que l'organisation du travail ainsi que les équipements, les méthodes et les techniques pour l'accomplir sont sécuritaires.

Les travailleuses et travailleurs doivent faire équipe avec l'employeur pour repérer les dangers et mettre en place les moyens pour les éliminer ou les contrôler.

Suivis de l'enquête

La CNESST transmettra les conclusions de son enquête à l'Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction (AQMAT), aux associations sectorielles paritaires ainsi qu'à l'ensemble des gestionnaires de mutuelles de prévention afin que leurs membres en soient informés.

Liens utiles

Rapport d'enquête

Animation

Pour plus d'information sur la santé et la sécurité en lien avec l'utilisation d'un escabeau : La sécurité avec les échelles portatives et les escabeaux - Prévention des chutes | CNESST.

La CNESST, votre porte d'entrée en matière de travail

La CNESST offre aux employeurs ainsi qu'aux travailleurs et aux travailleuses une porte d'entrée unique et une expertise intégrée en matière de normes du travail, d'équité salariale et de santé et de sécurité du travail. Sa structure de gouvernance est paritaire. Elle a notamment pour mission de gérer le Fonds de la santé et de la sécurité du travail, un fonds entièrement autofinancé dont elle est fiduciaire.

