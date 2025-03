Postes Canada est fière de souligner deux fêtes célébrées par la communauté musulmane du pays en émettant un timbre orné du tapis de prière canadien.

OTTAWA, ON, le 10 mars 2025 /CNW/ - Postes Canada a émis un nouveau timbre aujourd'hui pour souligner deux des plus importantes fêtes du calendrier musulman : l'Aïd al-­Fitr et l'Aïd al-Adha. Le timbre commémoratif présente un tapis de prière célébrant le lien entre les peuples autochtones et musulmans, ainsi que la collaboration multiconfessionnelle qui a mené à la construction de la première mosquée au Canada.

Timbre célébrant l'Aïd (Groupe CNW/Postes Canada)

Le tapis de prière canadien (Canadian Prayer Rug) a été créé en 2016 dans le cadre d'un projet de The Green Room, un programme pour les jeunes géré par l'organisme de bienfaisance d'Edmonton IslamicFamily, qui offre des services spirituels et culturels à la communauté locale.

Œuvre de l'artiste métisse locale Kit Craven et de la tisseuse musulmane Noor Iqbal, la tapisserie s'inspire d'entrevues menées par des jeunes avec des aînés et aînées autochtones et la descendance des premières populations musulmanes établies au pays.

Un tapis de prière célébrant le lien qui a mené à la construction de la première mosquée au Canada

Le motif du tapis illustre les paysages variés et les saisons distinctes de l'Alberta. Au centre se trouvent une arche et un pin tordu latifolié, un arbre qui soutient les tipis et les huttes, et qui rappelle les cyprès des terres natales des colons.

Le tapis de prière est fabriqué de laines, teintures et autres matériaux d'origine locale, et reflète la riche histoire culturelle et géographique de la région, incorporant des éléments qui honorent le patrimoine communautaire.

Plus qu'une œuvre d'art, le tapis est un symbole d'unité et de multiculturalisme au sein du territoire du Traité no 6, qui comprend Edmonton. Il célèbre le lien durable et profond entre les peuples autochtones et musulmans, qui a mené à l'ouverture de la première mosquée du Canada à Edmonton en 1938.

Célébrer la diversité culturelle du Canada

Il s'agit de la septième émission de timbre de Postes Canada soulignant les fêtes islamiques de l'Aïd al-Fitr et de l'Aïd al-Adha. D'une durée de plusieurs jours, elles sont célébrées par des fidèles de partout au Canada. Elles sont généralement synonymes de prières communes, de visites familiales, de festins partagés, de cadeaux et d'actes de charité.

La vignette consacrée à l'Aïd fait partie des nombreuses émissions annuelles soulignant des fêtes importantes pour la population diversifiée du Canada, notamment Diwali, Hanoukka et Noël.

À propos du timbre

L'émission de timbre a été conçue par Kristine Do, l'illustration est de Kit Craven et la photographie, de Maya Visnyei. Imprimée par Colour Innovations, l'émission comprend un carnet de six timbres PermanentsMC au tarif du régime intérieur et un pli Premier Jour officiel oblitéré à Edmonton, en Alberta.

Des images du timbre, d'autres produits et diverses ressources sont disponibles :

Consulter le dossier externe avec images à haute résolution

Lire l'article du magazine de Postes Canada sur le tapis de prière canadien

Consulter nos plateformes de médias sociaux - Facebook , Instagram et LinkedIn

MC Marque de commerce de la Société canadienne des postes.

SOURCE Postes Canada

Renseignements : Relations avec les médias, 613 734-8888, [email protected]