Un syndicat lance un appel à l'aide au premier ministre Legault

L'ASSOMPTION, QC, le 9 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Quelques 200 personnes déléguées du Conseil général du Syndicat québécois des employées et des employés de service (FTQ) ont manifesté devant le bureau de circonscription du premier ministre Legault afin de lui demander de l'aide.

« L'idée est simple, les secteurs représentés par le SQEES-FTQ sont en manque cruel de main-d'œuvre : qu'on pense aux résidences pour personnes âgées, au réseau de la santé et des services sociaux, aux CPE, aux groupes communautaires, aux transports scolaires et même à la production de biens et services. La plupart de nos membres, à 80 % composés de femmes, occupent trop souvent des emplois sous-payés et peu attractifs. Nous demandons au gouvernement de M. Legault d'intervenir pour stimuler l'attraction et la rétention dans ces secteurs d'activités », explique Sylvie Nelson, présidente du SQEES-FTQ.

Une petite délégation du SQEES-FTQ a pu entrer dans les bureaux pour rencontrer le personnel de M. Legault afin de leur expliquer leur réalité. Ils ont aussi remis un document d'appel à l'aide au premier ministre. Ce document est disponible à l'adresse suivante : https://www.sqees.ca/site/assets/files/1964/appel-aidesqees298.pdf

« M. Legault et son gouvernement ont les moyens d'intervenir. On peut penser à baliser les salaires dans certains secteurs comme dans les résidences privées pour personnes aînées, dans les entreprises d'économie sociale en aide à domicile ou encore dans le transport scolaire. Il peut aussi faire preuve d'ouverture dans les négociations du secteur public et des CPE. Nous tenons aussi à rappeler au premier ministre que d'agir dans l'intérêt des travailleuses et des travailleurs, c'est aussi agir dans l'intérêt du des québécoises et des québécois », conclut Mme Nelson.

Le SQEES-FTQ représente 25 000 membres partout au Québec, majoritairement dans le secteur de la Santé et des Services sociaux. Il est le plus grand syndicat dans le secteur des résidences privées pour personnes aînées en plus d'être un chef de file dans la syndicalisation des travailleuses et des travailleurs de l'économie sociale, des OSBL et du transport scolaire. Il est affilié à la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, la plus grande centrale syndicale québécoise, avec plus de 600 000 membres.

