Un succès au Grand Forum de Concertation Bioalimentaire des Laurentides

PIEDMONT, QC, le 5 mars 2025 /CNW/ - Le Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides (CPERL) a tenu avec succès le Grand Forum de Concertation Bioalimentaire des Laurentides à l'Hôtel Times de Blainville ce vendredi 28 février 2025. Cet événement a réuni près de 100 participant•es, incluant plusieurs entreprises du secteur bioalimentaires et partenaires clés. Tous les fonds amassés grâce aux frais d'inscription, totalisant 2 150,00 $, ont été remis à l'organisme Moisson Laurentides. Depuis 35 ans, Moisson Laurentides assure un approvisionnement alimentaire optimal aux organismes communautaires desservant les personnes vulnérables de la grande région des Laurentides.

Des discussions enrichissantes et des solutions concrètes

Cet évènement s'inscrit dans la démarche de concertation, visant l'élaboration de la nouvelle Stratégie bioalimentaire 2025-2030 des Laurentides, et marque le point culminant d'un processus de consultation entamé en septembre 2024. En effet, depuis cinq mois, plusieurs entrevues et groupes de discussion ont été menés, permettant de collecter des données conduisant à la réalisation d'un portrait diagnostique du secteur. Ce portrait met en lumière les enjeux auxquels font face l'ensemble des entreprises du secteur de l'alimentation, du champ à l'assiette.

C'est donc à travers une série de présentations, discussions et ateliers collaboratifs, lors du Forum, que les participant•es ont eu l'occasion de se renseigner sur les enjeux actuels, de partager leurs perspectives et défis, et de contribuer activement à l'identification des priorités d'intervention ainsi que des solutions collectives.

Les partenaires de l'entente bioalimentaire des Laurentides, en avril 2025, adopteront la stratégie et le plan d'action visant à assurer des entreprises prospères et pérennes, la croissance et le développement de nouveaux marchés, ainsi qu'un système bioalimentaire durable et responsable.

Grand lancement de la campagne "Laurentides j'en mange"

Le CPERL, en collaboration avec l'agence Voyou Bouffe située à Blainville, a profité de la présence d'acteurs et d'actrices de la filière bioalimentaire pour lancer la nouvelle campagne de promotion de la marque "Laurentides j'en mange!". Grâce à un nouveau logo unique et inspirant, ainsi qu'un slogan percutant : « Mange donc d'la… Saveur locale ! », les Laurentides se donnent ainsi les moyens de ses ambitions pour soutenir et valoriser le savoir-faire bioalimentaire de la région. Les entreprises et les consommateurs peuvent s'attendre à une campagne de grande envergure, même au-delà des frontières des Laurentides. Les entreprises de l'ensemble du territoire seront invitées dans les prochaines semaine à joindre le mouvement!

Xavier-Antoine Lalande, 2e vice-président du CPERL, préfet de la MRC de La Rivière-du-Nord, maire de Saint-Colomban, commente sur l'importance de soutenir l'écosystème bioalimentaire régional : « On se doit de reconnaître plus que jamais l'importance de l'alimentation locale. Le contexte géopolitique mondiale perturbe nos systèmes alimentaires, et rend plus crucial que jamais de soutenir notre mise en marché de proximité. »

Visionnez la vidéo promotionnelle du lancement en suivant ce lien.

Page Facebook de la campagne

Site web Laurentides j'en mange!

Un avenir prometteur pour la région des Laurentides

Le secteur bioalimentaire représente un pilier de l'économie régionale, générant des revenus et des emplois tout en étant un élément clé de l'identité et de la culture des Laurentides. Le CPERL remercie tous•tes les participant•es pour leur mobilisation et leur contribution vers la stratégie bioalimentaire des Laurentides 2025-2030.

Les démarches vers la nouvelle stratégie bioalimentaire 2025-2030 sont rendues possibles grâce à l'Entente sectorielle de développement bioalimentaire des Laurentides 2022-2026 et à ses partenaires : le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, les sept (7) MRC de la région des Laurentides, la Ville de Mirabel, le CISSS des Laurentides et la Fédération de l'UPA Outaouais-Laurentides.

À propos du Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides (CPERL)

Le Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides (CPERL) représente et soutient les intérêts de la région des Laurentides auprès des instances gouvernementales. Formé des préfets des sept municipalités régionales de comté (MRC) et du maire de la Ville de Mirabel, le CPERL travaille à concilier les efforts des décideurs de chaque territoire.

