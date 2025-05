Hôpital de Mont-Laurier : la CSL exige des actions concrètes

PIEDMONT, QC, le 28 mai 2025 /CNW/ - La Coalition Santé Laurentides (CSL) exprime sa profonde inquiétude à la suite de la publication, le 23 mai 2025 dans le Journal de Montréal, d'un article révélant la présence de pigeons dans la chambre d'un patient et de mouches au bloc opératoire de l'hôpital de Mont-Laurier - Un pigeon s'est retrouvé dans la chambre d'un patient et des problèmes de mouches au bloc opératoire d'un hôpital québécois. Il est inacceptable qu'une telle situation, désormais qualifiée de « normale » par le personnel médical, puisse perdurer dans un établissement de santé québécois en 2025.

« Il est inadmissible que notre hôpital soit confronté à des problèmes d'insalubrité mettant en danger la sécurité des patients et du personnel. Il y a deux ans, le gouvernement du Québec annonçait un investissement de 82 millions de dollars pour la modernisation de l'hôpital de Mont-Laurier. Or, nous attendons toujours que ces engagements se traduisent en actions tangibles sur le terrain », déclare Daniel Bourdon, maire de la Ville de Mont-Laurier et préfet de la MRC d'Antoine-Labelle.

La Coalition espère sérieusement que le premier ministre interviendra avec le même empressement pour l'hôpital de Mont-Laurier qu'il l'a fait récemment pour l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. « Nos citoyennes et citoyens ont droit au même respect et à la même efficacité d'action », affirme Marc L'Heureux, président de la CSL et préfet de la MRC des Laurentides.

La vétusté de l'hôpital de Mont-Laurier n'est pas un cas isolé. Selon une analyse de Radio-Canada, quatre établissements des Laurentides -- les Centres multiservices de Rivière-Rouge et de

Saint-Agathe, ainsi que les hôpitaux de Mont-Laurier et de Saint-Jérôme -- cumulent à eux seuls 22 % du déficit de maintien des actifs (DMA) de l'ensemble des hôpitaux du Québec, soit près de 200 millions de dollars en besoins de rénovation.

Des infrastructures fragilisées face à une pression démographique croissante

À cette vétusté s'ajoute une surcapacité chronique : au 21 mai 2025, le taux d'occupation moyen des centres hospitaliers de la région atteignait 175 %. Cette surcharge oblige le personnel à composer quotidiennement avec un manque d'espace, des ressources insuffisantes et des conditions de travail difficiles.

La population laurentienne a plus que doublé depuis 1986, au point d'être aujourd'hui la quatrième région en importance démographique du Québec. Selon les projections démographiques de l'Institut de la statistique du Québec, la population devrait croître de 27 % d'ici 2051, comparativement à 16 % pour l'ensemble du Québec.

La dégradation des infrastructures et la surcapacité chronique des hôpitaux dans les Laurentides ne sont pas des fatalités, mais bien la conséquence directe de décennies de sous-financement. Bien que la région représente environ 7,4 % de la population du Québec, elle ne reçoit que 4,9 % du budget provincial en santé, ce qui crée un manque à gagner de plusieurs millions de dollars chaque année.

« Il est temps de passer des paroles aux actes : la CSL réclame des interventions effectives pour rattraper cette iniquité. Nous demandons simplement d'obtenir les moyens nécessaires pour être sur le même pied d'égalité des autres régions. Nous voulons faire face aux mêmes défis que tout le monde, ni plus, ni moins », conclut Marc L'Heureux, président de la CSL et préfet de la MRC des Laurentides.

À propos du de la Coalition Santé Laurentides (CSL)

La Coalition Santé Laurentides (CSL) regroupe des élus des 76 municipalités, médecins, institutions d'enseignement supérieur, associations représentant les personnes âgées, gens d'affaires, comités d'usagers et organismes communautaires de la région des Laurentides. Elle agit comme porte-voix auprès des décideurs pour obtenir un financement et des infrastructures, et l'adéquation en professionnels de la santé, à la hauteur des besoins en matière de soins de santé et de services sociaux dans les Laurentides. Le territoire que représente le CSL comprend une population de plus de 660 000 habitants, en plus des nombreux villégiateurs. Pour obtenir de plus amples informations : www.coalitionsantelaurentides.ca.

