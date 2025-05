Le CPERL accueille favorablement la réforme de la gouvernance à la CMM

LAURENTIDES, QC, le 26 mai 2025 /CNW/ - Le Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides (CPERL) accueille favorablement le projet de loi du gouvernement du Québec visant à réformer la gouvernance de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). Cette mesure, qui accorde une représentation accrue aux municipalités des couronnes nord et sud, marque une étape importante pour les banlieues périphériques membres de la CMM, dont la Ville de Mirabel, la MRC de Thérèse-De Blainville et la MRC de Deux-Montagnes.

Depuis plusieurs années, la région des Laurentides fait face à des défis de sous-financement dans des secteurs clés, notamment la santé, l'éducation, le logement et le transport collectif. La croissance démographique rapide accentue la nécessité d'un meilleur équilibre dans la représentation et la prise de décision au sein de la CMM.

« Ce projet de loi marque un tournant important pour nos communautés, qui contribuent activement au développement du Grand Montréal, mais qui n'avaient pas jusqu'ici le poids décisionnel correspondant à leur dynamisme et à leurs besoins croissants. Nous saluons la volonté du gouvernement de corriger cette iniquité et de donner une voix plus forte aux banlieues », affirme Eric Westram, préfet de la MRC de Thérèse-De Blainville.

La réforme, déposée par la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, prévoit une nouvelle répartition des sièges au conseil de la CMM, réduisant la majorité décisionnelle de Montréal pour accorder davantage de place aux municipalités et villes de banlieue. Selon le gouvernement, cette mesure reflète l'évolution démographique du Grand Montréal.

« Cette nouvelle formule de gouvernance de la CMM, décidée par Québec, reflète un portrait plus juste du poids démographique des électeurs. La collaboration de tous sera essentielle au bon fonctionnement de la CMM afin de respecter cette nouvelle démographie électorale, » mentionne Pierre Charron, préfet de la MRC de Deux-Montagnes.

Au-delà de la représentation, le CPERL estime que cette réforme favorisera une adaptation plus ciblée des politiques et des investissements aux besoins spécifiques des territoires périphériques, soutenant ainsi la vitalité économique et la qualité de vie dans l'ensemble de la région métropolitaine.

« Cette réforme reconnaît le rôle grandissant des ville périphériques, notamment dans le développement économique. Elle favorisera une meilleure représentation des réalités de la couronne nord et soutiendra la croissance durable des communautés qui contribuent activement à l'essor du Grand Montréal », souligne Patrick Charbonneau, maire de la Ville de Mirabel.

À propos du Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides

Le Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides (CPERL) représente et soutient les intérêts de la région des Laurentides auprès des instances gouvernementales. Formé des préfets des sept municipalités régionales de comté (MRC) et du maire de la Ville de Mirabel, le CPERL travaille à concilier les efforts des décideurs de chaque territoire.

SOURCE Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides (CPERL)

Source : Karine Parizeau, agente de recherche, Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides (CPERL), 450 419-2420 | [email protected]