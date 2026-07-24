LAVAL, QC, July 24, 2026 /CNW/ -- Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) et la Ville de Laval, en collaborationavec Culture Laval, sont heureux d'annoncer un soutien de 246 000$ à 6 artistes et 5 organismes artistiques dans le cadre du Programme de partenariat territorial avec la collectivité de Laval.

Soutien aux projets des artistes, des écrivaines et des écrivains professionnels -- Total : 112 000 $

Un soutien financier pour 11 projets artistiques et littéraires de Laval

Soutien aux organismes artistiques professionnels -- Total : 134 000 $

Parmi les boursières et boursiers soutenus, une artiste reçoit une première bourse grâce à une bonification financière des ententes territoriales accordée par le CALQ. Un organisme reçoit également une subvention entièrement versée par le CALQ.

Processus de sélection

Les demandes ont été analysées par un comité composé de pairs, réunis par le CALQ, œuvrant dans différents secteurs artistiques. Les projets ont été sélectionnés au mérite, sur la base de leur excellence et de leur adéquation aux objectifs du programme, et en fonction des disponibilités budgétaires des partenaires.

Citations

« Les projets que nous soutenons aujourd'hui témoignent de la richesse du milieu artistique lavallois et de sa capacité à tisser des liens durables avec la communauté. Grâce à l'engagement de nos partenaires, cette entente territoriale permet à des artistes et à des organismes de réaliser des initiatives porteuses qui contribueront au dynamisme culturel de Laval et au public, d'accéder à des œuvres inspirantes. »

- Véronique Fontaine, présidente-directrice générale du Conseil des arts et des lettres du Québec

« Les artistes et les organismes culturels jouent un rôle essentiel dans la vitalité de notre ville. Nous sommes heureux d'appuyer le travail de ces artistes qui s'engagent et qui enrichissent la vie culturelle de notre territoire. Félicitations à toutes les personnes et organisations dont les initiatives ont été retenues. Leurs projets contribueront à faire rayonner la créativité d'ici et à enrichir la vie culturelle lavalloise. »

- Christine Poirier, conseillère municipale de Pont-Viau et responsable des dossiers culturels

« Culture Laval félicite chaleureusement tous les récipiendaires ! La sélection de cette année met en valeur des artistes et organismes chevronnés dont l'expertise façonne l'âme de notre région. Ces résultats démontrent encore une fois l'importance de soutenir les créateurs à la hauteur des besoins régionaux. » - Christine Huard, présidente de Culture Laval

À propos de l'Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité de Laval

Ce programme est issu d'une entente triennale conclue en décembre 2023 entre les partenaires, pour laquelle un montant total de 600 000 $ a été investi. Ce montant, réparti sur trois ans (2024-2027), assure la mise en œuvre du Programme de partenariat territorial de Laval, qui permet de soutenir des projets de création, de production ou de diffusion favorisant des liens entre les arts et la collectivité. Il s'agissait du troisième appel à projets pour cette entente.

Il a pour objectifs de :

stimuler la création artistique de Laval;

contribuer à l'essor et à la diffusion des artistes et des écrivains et écrivaines;

favoriser leur rétention dans leur localité;

encourager l'émergence et l'inclusion des technologies numériques dans la pratique artistique;

épauler les organismes artistiques professionnels structurants pour le développement et le rayonnement des arts et des lettres sur le territoire et à l'extérieur.

Les projets déposés devaient impliquer des initiatives de partenariat en lien avec la collectivité ou des intervenants et intervenantes de la région.

SOURCE Conseil des arts et des lettres du Québec

Source : Max Nolet, Conseiller en développement culturel, Culture Laval, [email protected], 450 639-3550, poste 3; Lysandre Jobin, Cheffe des communications, Conseil des arts et des lettres du Québec, [email protected], 1 800 608-3350