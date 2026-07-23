Appel à projets pour les artistes, écrivains, écrivaines et organismes artistiques du Centre-du-Québec

BÉCANCOUR, QC, July 23, 2026 /CNW/ -- Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), les MRC d'Arthabaska, de Drummond, de L'Érable et de Nicolet-Yamaska, les villes de Bécancour, de Drummondville, de Nicolet et de Victoriaville, en collaboration avec Culture Centre-du-Québec, annoncent aujourd'hui le renouvellement de l'Entente de partenariat territorial pour les arts et les lettres du Centre-du-Québec.

Appel à projets pour les artistes et organismes du Centre-du-Québec

Selon les termes de l'entente, les partenaires ont investi un montant de 813 000 $, dont 406 500 $ proviennent du Conseil des arts et des lettres du Québec et 406 500 $ des partenaires régionaux. Le montant total, réparti sur trois ans (2026-2029), assurera la mise en œuvre du Programme de partenariat territorial au Centre-du-Québec, qui permettra de soutenir des projets de création, de production ou de diffusion favorisant des liens entre les arts et la collectivité.

Appel à projets

Un appel à projets est lancé dès aujourd'hui pour les artistes, écrivaines et écrivains professionnels ainsi que les organismes artistiques dont l'adresse principale se situe sur le territoire de l'un des partenaires. Les projets devront être déposés au CALQ avant le 6 octobre 2026, 23 h 59.

Pour connaître tous les détails du Programme de partenariat territorial du Centre-du-Québec, cliquez sur le volet de votre choix (notez que vous devrez ensuite sélectionner une discipline ou un profil afin d'accéder à l'information) :

En savoir plus sur les ententes territoriales

Aide aux artistes et aux organismes

Culture Centre-du-Québec offre un accompagnement aux artistes, aux écrivaines et aux écrivains professionnels ainsi qu'aux représentantes et représentants d'organismes artistiques qui désirent présenter une demande. Trois séances d'information auront lieu via la plateforme Teams, soit :

Mercredi 19 août à 13 h pour les artistes;

Vendredi 21 août à 9 h pour les organismes;

Mercredi 26 août à 18 h pour tout le monde.

Puisque le nombre de places est limité à 15 personnes par séance, l'inscription est obligatoire et doit se faire auprès de Barbara Dubuc, par téléphone au 819 606-0313, poste 223, ou par courriel à [email protected]. De plus, un accompagnement personnalisé sera offert tout au long de l'appel à projets pour celles et ceux qui en expriment le besoin.

À propos du Programme de partenariat territorial du Centre-du-Québec.

La signature de cette entente assurera la mise en œuvre du Programme de partenariat territorial du Centre-du-Québec qui permettra de soutenir des projets de création, de production ou de diffusion favorisant des liens entre les arts et la collectivité. Il a pour objectifs de :

stimuler la création artistique dans la région;

contribuer à l'essor et à la diffusion des artistes et des écrivains et écrivaines;

favoriser leur rétention dans leur localité;

encourager l'émergence et l'inclusion des technologies numériques dans la pratique artistique;

épauler les organismes artistiques professionnels structurants pour le développement et le rayonnement des arts et des lettres sur le territoire et à l'extérieur.

SOURCE Conseil des arts et des lettres du Québec

Source : Jean-François Verrette, Agent de communications, Culture Centre-du-Québec, [email protected], 819 606-0313 poste 225; Renseignements : Lysandre Jobin, Cheffe des communications, Conseil des arts et des lettres du Québec, [email protected], 1 800 608-3350