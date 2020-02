Un sondage de la Banque CIBC révèle que plus de la moitié des femmes canadiennes affirment que la sécurité financière contribue à leur bien-être

De plus, seule une minorité de femmes a l'impression de savoir comment utiliser son argent : 10 % affirment très bien connaître les placements, et 15 % sont du même avis sur le plan de la planification de la retraite. Les femmes ont aussi tendance à aborder l'investissement sous un angle prudent. Parmi celles qui ont un portefeuille de placements, un grand nombre ( 44 % ) se soucie davantage de préserver le capital et d'obtenir des rendements prévisibles que d'essayer d'obtenir des taux de rendement plus élevés.

« La santé financière et le bien-être des femmes sont étroitement liés, et à l'approche de la Journée internationale de la femme, le moment est bien choisi pour trouver des moyens de les aider à combler l'écart entre les préoccupations financières et les objectifs de vie », a déclaré Kathleen Woodard, première vice-présidente, Services bancaires personnels et PME, CIBC.

L'étude montre également que beaucoup de femmes (62 %) continuent de s'inquiéter au sujet de leurs finances, et que les deux tiers d'entre elles (65 %) craignent de manquer d'argent à la retraite. Nombre d'entre elles ont peur de ne pas disposer de suffisamment d'épargne pour une situation d'urgence (46 %), et une répondante sur quatre (26 %) ressent le même stress concernant la gestion des finances courantes et le remboursement des dettes.

« Le revenu de retraite étant une préoccupation pour de nombreuses femmes, il est impératif qu'elles améliorent leurs connaissances liées aux finances personnelles, aux différentes stratégies de placement et aux façons de maximiser les rendements à long terme », a ajouté Mme Woodard.

Dans le cadre des célébrations de la Journée internationale des femmes 2020, les centres bancaires CIBC à l'échelle du Canada organisent des activités gratuites à l'intention des clients afin de donner aux femmes des conseils pour accroître leur confiance et leurs connaissances en matière de planification financière. Pour vous inscrire à une activité, rendez-vous sur le site Web de la Banque CIBC ici. Pour accéder à des ressources sur la planification financière sur mesure pour les femmes, rendez-vous au site Les femmes et l'argent CIBC.

Principales conclusions du sondage :

Parmi la proportion de 62 % des femmes qui s'inquiètent au sujet de leurs finances, les jeunes femmes (de 18 à 34 ans) sont les plus préoccupées, à 72 % , suivies de celles âgées de 35 à 54 ans ( 70 % ), puis de celles ayant 55 ans et plus ( 48 % ).

proportion de des femmes qui s'inquiètent au sujet de leurs finances, les jeunes femmes (de 18 à 34 ans) sont les plus préoccupées, à , suivies de celles âgées de 35 à 54 ans ( ), puis de celles ayant 55 ans et plus ( ). Lorsqu'on leur a demandé quels conseils elles donneraient aux femmes plus jeunes au sujet des finances et du patrimoine personnels, 56 % des femmes interrogées ont répondu « commencez à épargner plus tôt », suivis de « commencez à investir le plus tôt possible » ( 50 % ) et de « commencez à planifier votre retraite plus tôt » ( 44 % ).

des femmes interrogées ont répondu « commencez à épargner plus tôt », suivis de « commencez à investir le plus tôt possible » ( ) et de « commencez à planifier votre retraite plus tôt » ( ). La majorité des femmes ( 86 % ) disent qu'elles ne veulent pas être un fardeau financier pour leurs proches à la fin de leur vie.

) disent qu'elles ne veulent pas être un fardeau financier pour leurs proches à la fin de leur vie. Les femmes jouent un rôle important dans la gestion des finances des ménages : 59 % d'entre elles sont les principales responsables du paiement des factures; 54 % sont en grande partie responsables de la budgétisation des ménages; 41 % sont chargées des objectifs d'épargne à long terme (p. ex., planification de la retraite); 39 % décident de la façon dont l'argent est investi.

