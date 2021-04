Seulement 6 % des propriétaires interrogés ont déclaré qu'ils prévoyaient vendre leur maison avant que la pandémie ne frappe, et la majorité d'entre eux ( 77 % ) ont affirmé que celle-ci n'a pas eu d'incidence sur leurs projets immobiliers. La plupart des répondants ( 63 % ) ont reconnu que les faibles taux d'intérêt ne les ont pas non plus incités à vendre leur maison pour en acheter une plus grande.

De nombreux propriétaires (34 %) ont rénové leur maison au cours de la dernière année, et d'autres, dans une proportion semblable (31 %), prévoient faire des travaux au cours des 12 prochains mois.

Parmi ceux qui ont fait des rénovations, la plupart (71 %) ont pigé dans leurs économies pour les payer.

« Ces résultats indiquent que l'offre ne s'améliorera pas à court terme, ce qui fait qu'il est essentiel, en tant qu'acheteur potentiel, de bien cerner le montant que vous pouvez vous permettre de payer tout en respectant votre budget, et de travailler avec un conseiller avant d'entamer la recherche d'une maison pour avoir à votre disposition des options de financement appropriées, a affirmé Carissa Lucreziano, vice-présidente, Conseils en finances et placements à la Banque CIBC.

Le fait que de nombreux propriétaires utilisent leurs liquidités plutôt que de s'endetter pour financer leurs rénovations est un bon signe : nous constatons que ce groupe a adopté un comportement financier prudent. Toutefois, que vous cherchiez à vendre ou à acheter une maison, ou encore à investir dans des rénovations, il s'agit de décisions importantes que les conseils d'un expert financier peuvent vous aider à prendre. »

Les locataires payent toujours trop cher

La situation des locataires demeure sensiblement la même. La moitié des locataires sondés (47 %) ont affirmé qu'ils ne sont toujours pas en mesure d'acheter une propriété en raison du prix des maisons, et 34 % d'entre eux ont évoqué l'incapacité d'épargner pour une mise de fonds comme principal obstacle. Bon nombre d'entre eux (66 %) soulignent que malgré le fait que la COVID-19 a entraîné de faibles taux d'intérêt, ils n'ont pas envisagé d'acheter une maison; la majorité des locataires (91 %) affirment que la pandémie n'a pas affecté leur capacité à payer le loyer.

Parmi ceux qui habitent avec des membres de leur famille ou d'autres personnes, 46 % ne prévoient pas déménager dans un avenir proche, en revanche près d'un tiers (32 %) économisent pour une mise de fonds.

Le manque de connaissances en matière d'achat d'une maison peut contribuer à l'hésitation de certains acheteurs potentiels : Quatre répondants sur dix (41 %) admettent avoir besoin d'aide pour comprendre tous les coûts associés à l'achat d'une maison, et d'autres, dans une proportion semblable (37 %), ont besoin de conseils concernant l'obtention d'un prêt hypothécaire dans le contexte actuel. Un quart des Canadiens (27 %) affirment que le fait de craindre une récession ou une période d'incertitude économique influe sur leur décision d'acheter ou de vendre une maison et 31 % d'entre eux soutiennent qu'ils ne pourraient se permettre d'acheter une maison que s'ils héritaient ou si leur famille leur faisait un cadeau.

« Il semble que pour ceux qui cherchent à accéder au marché de l'immobilier, le financement et le manque de compréhension constituent encore des obstacles. Un conseiller peut vous aider à effectuer une évaluation de votre capacité financière, ce qui vous permettra d'avoir une idée claire de ce que vous pouvez vous permettre en tant que nouvel acheteur, afin de réaliser votre projet d'acheter une propriété », a ajouté Mme Lucreziano.

Voici d'autres conclusions principales du sondage :

75 % des propriétaires n'ont pas l'intention de changer leur situation actuelle en matière de logement au cours des deux prochaines années.

des propriétaires n'ont pas l'intention de changer leur situation actuelle en matière de logement au cours des deux prochaines années. Au cours des 12 derniers mois, les cinq principales rénovations effectuées par les propriétaires ont été les suivantes :

Entretien de base de la maison : 54 %



Aménagement paysager : 45 %



Rénovation d'une salle de bain : 32 %



Décoration : 26 %



Rénovation de la cuisine : 24 %

46 % des locataires affirment que le fait qu'ils ne possèdent pas de propriété n'a rien à voir avec la « simulation de crise » ou la ligne directrice B-20.

des locataires affirment que le fait qu'ils ne possèdent pas de propriété n'a rien à voir avec la « simulation de crise » ou la ligne directrice B-20. 69 % des locataires ne voudraient pas partager leur logement avec une personne qui ne fait pas partie de leur famille pour réduire leurs coûts mensuels.

des locataires ne voudraient pas partager leur logement avec une personne qui ne fait pas partie de leur famille pour réduire leurs coûts mensuels. Parmi les principales raisons pour lesquelles les locataires ne possédaient pas une propriété avant la pandémie de COVID-19, mentionnons l'incapacité d'épargner pour une mise de fonds (34 %), et le fait que cela ne fait tout simplement pas partie de leurs objectifs (32 %) ou qu'ils préfèrent demeurer locataires (30 %).

La Banque CIBC offre une variété d'outils et de ressources en ligne pour aider les Canadiens dans le processus d'achat et de rénovation d'une maison :

Les calculateurs de prêt hypothécaire de la Banque CIBC sont des outils qui permettent aux Canadiens d'évaluer le montant du prêt hypothécaire qu'ils peuvent se permettre, de choisir le bon le prêt hypothécaire, de calculer la valeur nette de leur maison et plus encore.

Le Guide pour l'achat d'une maison de la Banque CIBC aborde tous les principes de base concernant l'achat d'une propriété.

Le Centre de ressources pour prêts hypothécaires de la Banque CIBC propose des articles qui s'adressent à ceux qui hésitent entre louer ou acheter une maison et une liste de vérification concernant l'achat d'une nouvelle maison, en plus de faire la lumière sur le meilleur moment pour acheter et la façon de planifier des travaux de rénovation réussis.

Avis

Du 11 au 16 mars 2021, un sondage en ligne a été réalisé par Maru/Blue auprès de 1517 adultes canadiens propriétaires, locataires ou colocataires choisis au hasard qui sont des panélistes de La Voix Maru Canada. Aux fins de comparaison, un échantillon aléatoire de cette taille comporte une marge d'erreur estimée (qui mesure la variabilité d'échantillonnage) de plus ou moins 3 %, 19 fois sur 20.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 10 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, de ses emplacements dans tout le Canada et de ses bureaux aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements sur la Banque CIBC à l'adresse https://www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

SOURCE CIBC

Renseignements: Nima Ranawana, 647 456-4556 ou [email protected]

Liens connexes

www.cibc.com