MONTRÉAL, le 6 avril 2022 /CNW/ - Le sondage annuel de BMO sur les placements révèle que les jeunes Canadiens font preuve de leur savoir-faire financier en évaluant régulièrement leurs objectifs et leurs plans financiers, plus que tout autre groupe, y compris les baby-boomers. Selon le sondage, 62 pour cent des membres de la génération Z (18-25 ans) et 54 pour cent des milléniaux (26-41 ans) revoient leurs objectifs au moins une fois par trimestre, 41 pour cent des membres de la génération Z et 29 pour cent des milléniaux le faisant une fois par mois. En comparaison, seulement un tiers (36 pour cent) des baby-boomers (58-67 ans) revoient leurs plans financiers au moins une fois par trimestre et seulement 15 pour cent d'entre eux le font chaque mois.

« Il est passionnant de voir la prochaine génération de Canadiens adopter de solides habitudes financières et établir très tôt des bases, a indiqué Nicole Ow, chef, Placements de particuliers, BMO Banque de Montréal. L'amélioration des finances est une quête de toute une vie, car nos objectifs et notre situation changent tout au long de notre vie. Nous encourageons les Canadiens de tous âges à envisager des moyens non seulement de faire croître leur patrimoine et de travailler à l'atteinte d'objectifs financiers immédiats, mais aussi de demander à leur conseiller comment ils peuvent aligner leurs placements sur leurs valeurs, définir leurs objectifs à plus long terme et protéger et partager leur patrimoine avec leurs proches et les causes qui leur tiennent le plus à cœur. »

L'avenir des conseils financiers pour les générations futures

Le sondage a révélé que près de la moitié des membres de la génération Z (44 pour cent) et des milléniaux (51 pour cent) s'appuient sur les conseils d'un professionnel pour prendre leurs décisions financières, mais les membres de ces groupes ont également leurs propres priorités et leurs sources préférées de conseils en matière de placement :

Des conseillers de confiance : 47 pour cent de la génération Z et 32 pour cent des milléniaux qui travaillent actuellement avec un conseiller le font sur la recommandation d'un ami ou d'un membre de la famille.

47 pour cent de la génération Z et 32 pour cent des milléniaux qui travaillent actuellement avec un conseiller le font sur la recommandation d'un ami ou d'un membre de la famille. Médias sociaux : Un tiers (33 pour cent) des membres de la génération Z et 22 pour cent des milléniaux se réfèrent aux influenceurs financiers et aux médias sociaux pour prendre leurs décisions de placement. En comparaison, seulement sept pour cent des Canadiens de plus de 55 ans font appel à ces sources.

Un tiers (33 pour cent) des membres de la génération Z et 22 pour cent des milléniaux se réfèrent aux influenceurs financiers et aux médias sociaux pour prendre leurs décisions de placement. En comparaison, seulement sept pour cent des Canadiens de plus de 55 ans font appel à ces sources. Obstacles à l'entrée : Parmi les jeunes Canadiens dont l'épargne est principalement détenue en espèces, la moitié des membres de la génération Z (49 pour cent) et près des deux cinquièmes des milléniaux (39 pour cent) affirment que la principale raison de cette situation est qu'ils ne savent pas comment investir.

Parmi les jeunes Canadiens dont l'épargne est principalement détenue en espèces, la moitié des membres de la génération Z (49 pour cent) et près des deux cinquièmes des milléniaux (39 pour cent) affirment que la principale raison de cette situation est qu'ils ne savent pas comment investir. Priorité à l'investissement : Les milléniaux (21 pour cent) et la génération Z (18 pour cent) sont plus susceptibles de contribuer à leur portefeuille de placements que de placer leur argent dans un compte d'épargne, comparativement à la génération X (13 pour cent) et aux baby-boomers (10 pour cent).

Les milléniaux (21 pour cent) et la génération Z (18 pour cent) sont plus susceptibles de contribuer à leur portefeuille de placements que de placer leur argent dans un compte d'épargne, comparativement à la génération X (13 pour cent) et aux baby-boomers (10 pour cent). Indépendance financière : Un quart des membres de la génération Z (26 pour cent) et un cinquième des milléniaux (20 pour cent) ont cotisé à leur CELI cette année dans l'espoir d'atteindre l'indépendance financière le plus tôt possible.

Des plans pour toutes les étapes de la vie

Lorsqu'ils réévaluent leurs plans financiers et leurs placements, plus de la moitié (52 pour cent) des Canadiens font appel à un conseiller parce qu'ils croient qu'il est mieux équipé pour les aider à atteindre leurs objectifs; par ailleurs, 28 pour cent apprécient les plans financiers personnalisés que leur conseiller a créés pour eux. Parmi les jeunes Canadiens, 18 pour cent des membres de la génération Z et 10 pour cent des milléniaux ont demandé l'avis professionnel d'un conseiller financier pour la première fois pendant la pandémie et 13 pour cent des membres de la génération Z et 10 pour cent des milléniaux ont modifié leurs objectifs et leurs plans financiers, comme fonder une famille, acheter une maison ou lancer une nouvelle entreprise.

« Bien que les deux dernières années aient apporté de l'incertitude et des défis, de nombreux Canadiens de tous âges ont également pu trouver de nouveaux débouchés, entreprendre de nouvelles initiatives et marquer de nouveaux jalons, a déclaré Mme Ow. S'associer à un professionnel de la finance permet aux Canadiens d'établir un plan personnalisé pour atteindre leurs objectifs en fonction de leurs ressources actuelles, de leur croissance potentielle et de leur tolérance au risque. »

BMO offre les conseils de planification suivants aux Canadiens à toutes les étapes de leur vie :

Commencez à planifier tôt : La description des objectifs financiers à court et à long terme permet de définir les solutions de placement et d'épargne appropriées à intégrer à un plan financier.

La description des objectifs financiers à court et à long terme permet de définir les solutions de placement et d'épargne appropriées à intégrer à un plan financier. Pratiquez la discipline : Gérez vos dépenses, révisez vos budgets et incluez dans les dépenses toute cotisation automatique par le biais de cotisations préautorisées aux régimes d'épargne. Le suivi des dépenses à l'aide d'un budget mensuel permettra de suspendre ou de diminuer le montant des dépenses dans le programme d'épargne continue en cas de besoin ou d'augmenter le montant lorsque le budget le permet.

Gérez vos dépenses, révisez vos budgets et incluez dans les dépenses toute cotisation automatique par le biais de cotisations préautorisées aux régimes d'épargne. Le suivi des dépenses à l'aide d'un budget mensuel permettra de suspendre ou de diminuer le montant des dépenses dans le programme d'épargne continue en cas de besoin ou d'augmenter le montant lorsque le budget le permet. Stratégies de simulations de crise : Dans le contexte inflationniste actuel, il est possible de tester toutes les stratégies en prévision d'une augmentation des taux avant que les fonds empruntés ne soient remboursés.

Dans le contexte inflationniste actuel, il est possible de tester toutes les stratégies en prévision d'une augmentation des taux avant que les fonds empruntés ne soient remboursés. Prévoyez l'imprévu : Un bon plan financier intègre des options qui permettent de faire face aux imprévus. Ces options peuvent anticiper diverses situations financières et offrir des solutions pour que le plan financier puisse quand même atteindre ses objectifs.

Un bon plan financier intègre des options qui permettent de faire face aux imprévus. Ces options peuvent anticiper diverses situations financières et offrir des solutions pour que le plan financier puisse quand même atteindre ses objectifs. Demandez conseil à un professionnel : Un professionnel en placement dispose des ressources et du savoir-faire nécessaires pour surveiller régulièrement un portefeuille de retraite et recommander des stratégies de placement et d'épargne en fonction de la situation financière, de l'aversion au risque et des objectifs financiers à long terme.

Pour plus de renseignements sur les régimes de placement de BMO, l'ouverture d'un compte ou pour toute autre assistance, veuillez consulter www.bmo.com/investissement.

Le sondage de BMO sur les placements a été effectué en ligne par Pollara Strategic Insights auprès de 1 500 Canadiens adultes entre le 26 et le 29 octobre 2021. Un échantillon probabiliste de cette taille entraîne une marge d'erreur de plus ou moins 2,5 pour cent, 19 fois sur 20.

