Un rapport spécial de l'Indice de BMO sur l'amélioration des finances a révélé des écarts notables entre les sexes en ce qui concerne la préparation à la retraite et la littératie financière, ainsi qu'une forte demande de ressources en savoir-faire financier.

Seulement 52 pour cent des femmes se disent confiantes de pouvoir prendre leur retraite à l'âge qu'elles souhaitent, contre plus des deux tiers (68 pour cent) des hommes.

Une majorité écrasante de femmes (78 pour cent) souhaite un meilleur accès aux ressources d'éducation financière, 73 pour cent d'entre elles déclarant ne pas avoir de plan financier en place, contre 64 pour cent des hommes.

MONTRÉAL, le 7 mars 2023 /CNW/ - Un rapport spécial de l'Indice de BMO sur l'amélioration des finances portant sur les femmes et la confiance financière a révélé un contraste frappant entre les sentiments des femmes et des hommes à l'égard de l'une des principales priorités de la vie : la retraite. Le rapport a en outre indiqué que les femmes sont beaucoup moins nombreuses (52 pour cent) que les hommes (68 pour cent) à se sentir financièrement à l'aise pour prendre leur retraite à l'âge prévu. En outre, près des trois quarts (73 pour cent) des femmes n'ont pas de plan financier en place pour atteindre leurs objectifs, contre 64 pour cent des hommes sans plan.

Parmi les femmes qui n'ont pas confiance en leurs projets de retraite, 32 pour cent d'entre elles déclarent qu'épargner davantage est la principale mesure à prendre pour prendre leur retraite à temps, suivie par les placements (12 pour cent), la limitation des dépenses (10 pour cent) et l'augmentation des revenus (9 pour cent). Malgré cela, 74 pour cent des femmes disent se sentir en contrôle de leurs finances, comparativement à 84 pour cent des hommes.

Au Canada, les femmes gagnent en moyenne 89 cents pour chaque dollar gagné par les hommes, selon Statistique Canada1, ce qui influe sur le montant d'argent que la femme moyenne peut épargner et investir pour sa retraite. Pour ajouter au stress financier des femmes, le sondage de BMO a révélé que 87 pour cent d'entre elles ont déclaré avoir peur des dépenses inconnues et que 63 pour cent ont dit que le fait de suivre les factures mensuelles les rendait anxieuses.

« Comme le coût de l'inflation et les répercussions financières de la pandémie ont affecté de nombreuses femmes de manière significative, il est compréhensible qu'elles ressentent le besoin de reconstituer leur épargne et qu'elles soient moins confiantes de prendre leur retraite à l'âge qu'elles avaient prévu, a expliqué Gayle Ramsay, chef, Services bancaires courants et accroissement de la clientèle, BMO. La planification et la littératie financières sont impératives pour pouvoir composer avec les finances et s'assurer que les clients améliorent leur situation financière. Comme la plupart des femmes déclarent ne pas avoir de plan financier en place, elles peuvent commencer à atténuer leur anxiété et prendre le contrôle de leurs finances en évaluant leur budget, en ajustant leurs habitudes de dépenses en conséquence et en s'engageant dans un plan d'épargne et de retraite. »

« À BMO, nous offrons une vaste gamme d'outils et de services qui peuvent aider les clients à gérer leurs liquidités au quotidien et à se fixer des objectifs d'épargne qui donneront aux femmes la confiance nécessaire pour atteindre leurs objectifs financiers, a poursuivi Mme Ramsay. Des outils et des applications bancaires numériques gratuits comme les Objectifs d'épargne de BMO, le Gestionnaire de prélèvements automatiques , Mon info BMO et SuiviArgent BMO permettent de suivre ses habitudes de dépenses et de se fixer des objectifs financiers. Pour les clients qui recherchent plus de conseils, BMO offre les entretiens Vérifications relatives à l'amélioration des finances de BMO; il suffit de vous rendre dans votre succursale et un conseiller peut discuter avec vous de vos objectifs financiers et vous donner des conseils en fonction de votre situation personnelle. »

L'écart entre les sexes en matière de connaissances financières est dû à l'éducation reçue pendant l'enfance

Le sondage de BMO a également révélé un écart entre la façon dont les femmes et les hommes déclarent avoir été éduqués sur les finances personnelles dès leur plus jeune âge. Lorsqu'on a demandé aux répondants s'ils avaient bénéficié du soutien de leur famille en matière de littératie financière en ayant des conversations sur l'établissement d'un budget ou la planification financière, 61 pour cent des femmes ont répondu qu'elles n'avaient pas reçu de soutien, contre 57 pour cent des hommes.

Le rapport a également révélé les différences suivantes en matière de confiance financière selon le sexe :

près des trois quarts (73 pour cent) des femmes ont déclaré ne pas avoir de plan financier écrit, comparativement à 64 pour cent des hommes;

les hommes sont plus nombreux à avoir un conseiller financier (42 pour cent) que les femmes (37 pour cent);

seulement 17 pour cent des femmes utilisent des outils numériques gratuits, contre 25 pour cent des hommes.

BMO offre les conseils suivants pour aider les Canadiens à prendre le contrôle de leurs finances :

Tenez-vous informé des flux financiers entrants et sortants, et discutez régulièrement pour vous assurer que vous réalisez les améliorations financières nécessaires pour atteindre vos objectifs à court, moyen et long terme.

Établissez et renforcez votre crédit. Profitez des solutions de développement du crédit, comme un prêt ou une carte sécurisée, et surveillez souvent la cote et l'activité de votre dossier de crédit.

Établissez un budget ou un plan d'épargne pour les gros achats comme une voiture, des vacances ou un nouvel appareil électroménager.

Lorsque vous évaluez ce que vous devez, remboursez d'abord les dettes dont le taux d'intérêt est le plus élevé.

Évaluez les dépenses courantes telles que les services de diffusion en continu, les forfaits câble et Internet, les abonnements à des salles de sport ou les fournisseurs de services téléphoniques et négociez des prix plus bas lorsque c'est possible ou essayez de réduire ou d'éliminer les programmes que vous n'utilisez pas souvent.

Consultez un conseiller financier pour vous assurer que vos habitudes d'épargne et de paiement sont sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs à court et à long terme, et que vous disposez des bons outils financiers pour y parvenir.

BMO croit qu'il faut soutenir et défendre les femmes en favorisant leur progrès, ce qui fait partie de son engagement L'inclusion sans obstacles pour tous. En tant que banque, BMO accorde la priorité à l'investissement, aux dons et à l'engagement dans ses collectivités locales, ainsi qu'au soutien à l'amélioration des finances de chaque femme.

BMO s'est engagé à soutenir l'avancement des femmes au sein de la Banque et au-delà :

en 2022, BMO a soutenu plus de 130 000 femmes entrepreneures au Canada et s'est réengagé à verser 5 milliards de dollars sur cinq ans aux entreprises canadiennes appartenant à des femmes;

et s'est réengagé à verser 5 milliards de dollars sur cinq ans aux entreprises canadiennes appartenant à des femmes; conformément à sa stratégie L'inclusion sans obstacles 2025, BMO a atteint son objectif d'entreprise nord-américain de 40 pour cent d'équité durable entre les sexes et poursuivra ses objectifs audacieux de représentation robuste des femmes dans les postes de direction à l'échelle de la Banque;

BMO a créé les programmes BMO pour Elles (CAN) et Women in Business (US) (en anglais), en 2016. Les programmes se concentrent sur la parité hommes-femmes pour les clients de la Banque, en soutenant la croissance des entreprises appartenant à des femmes et en donnant aux femmes les moyens d'avoir confiance dans leurs finances et leur avenir financier;

Lancée en 2020, BMO EMpower (en anglais) est une série d'engagements à long terme visant à favoriser une reprise économique inclusive aux États-Unis, dont un investissement de 5 milliards de dollars sur cinq ans visant à agir sur les principaux obstacles auxquels font face les entreprises, les communautés et les familles issues de minorités.

Pour savoir comment BMO peut aider ses clients à améliorer leurs finances, consultez www.bmo.com/principal/particuliers et pour en savoir plus sur la manière dont BMO soutient les femmes, visitez le site bmopourelles.com.

À propos de l'Indice d'amélioration des finances de BMO

Lancé en février 2021, l'Indice d'amélioration des finances de BMO est un indicateur de ce que les consommateurs pensent de leurs finances personnelles et de l'amélioration de leur situation financière. L'indice vise à susciter un dialogue qui aidera le consommateur à atteindre ses objectifs financiers et à humaniser un sujet qui cause de l'anxiété chez bien des gens : l'argent.

Le sondage dont il est question dans le présent document a été mené par Ipsos au Canada du 16 janvier au 12 février 2023. Un échantillon de n=3 401 adultes âgés de 18 ans et plus a été recueilli. Des quotas et une pondération ont été utilisés pour s'assurer que la composition de l'échantillon reflète celle de la population canadienne selon les paramètres du recensement.

