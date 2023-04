46 % croient que le recours aux services bancaires numériques augmentera au cours de la prochaine année et prévoient effectuer plus de transactions bancaires en ligne.

Plus de la moitié (58 %) croient que les outils et les ressources de littératie financière sont un aspect important des services bancaires numériques.

MONTRÉAL, le 27 avril 2023 /CNW/ - Un nouveau sondage de BMO révèle l'évolution des tendances en matière de services bancaires en ligne au Canada, puisque la majorité (81 %) des Canadiens utilisent les outils bancaires numériques pour la totalité ou pour la plupart de leurs opérations bancaires, et près de la moitié (46 %) croient que leur utilisation des services bancaires numériques continuera d'augmenter au cours de la prochaine année. En outre, comme de plus en plus de Canadiens effectuent leurs transactions bancaires en ligne, plus de la moitié (58 %) d'entre eux considèrent la littératie financière comme un aspect important des services bancaires en ligne et les deux tiers (65 %) veulent avoir accès à des conseils personnalisés.

Sondage de BMO sur les services bancaires numériques (Groupe CNW/BMO Groupe Financier)

En plus du recours aux services bancaires numériques, le sondage a également révélé que seulement le tiers (31 %) des Canadiens peuvent passer moins d'une journée sans ces services, les classant comme étant aussi importants qu'une voiture (32 %) et que la climatisation (31 %), et plus importants qu'avoir un lave-vaisselle (14 %).

« Ces conclusions illustrent les efforts que BMO déploie pour satisfaire les besoins des clients grâce à des expériences numériques de premier plan qui leur donnent les moyens d'améliorer leurs finances, a déclaré Mathew Mehrotra, chef des stratégies numériques, BMO. Nous continuons à mettre l'accent sur la compréhension - et la satisfaction - des besoins et des attentes en constante évolution de nos clients. »

Le sondage révèle également que, bien que les Canadiens apprécient tous les avantages et les commodités des services bancaires numériques, les fonctionnalités qui leur permettent de faire le suivi et la gestion de leurs finances, y compris la surveillance des cotes de crédit (67 %) ainsi que l'établissement et le suivi d'un budget (57 %), leur sont particulièrement utiles.

BMO donnent aux Canadiens les moyens d'améliorer leurs finances grâce à des expériences numériques de premier ordre

BMO continue à montrer la voie, en tant que banque axée sur le numérique, prête pour l'avenir et déterminée à offrir des expériences numériques de premier plan qui donnent aux clients les moyens d'améliorer leurs finances. Reconnaissant que les services bancaires numériques sont un élément clé de la littératie financière, BMO demeure déterminé à fournir aux clients des outils pratiques pour leur donner les moyens d'améliorer leurs finances tout en tirant parti du potentiel des technologies émergentes :

CreditView de BMO : Les clients peuvent rapidement et facilement vérifier leur cote de crédit et accéder à de nouveaux outils et conseils pour les aider à gérer leur profil de crédit au moyen des Services bancaires en ligne et des Services mobiles.

Les clients peuvent rapidement et facilement vérifier leur cote de crédit et accéder à de nouveaux outils et conseils pour les aider à gérer leur profil de crédit au moyen des Services bancaires en ligne et des Services mobiles. Mon info BMO : Afin d'épargner davantage, de surveiller les dépenses et les valeurs des comptes, et de repérer les activités inhabituelles, 25 infos sont offertes pour fournir aux clients un aperçu gratuit, rapide et personnalisé de leurs dépenses quotidiennes qui les aide à prendre de bonnes décisions en matière de dépenses. Voici quelques infos populaires en ligne :

Afin d'épargner davantage, de surveiller les dépenses et les valeurs des comptes, et de repérer les activités inhabituelles, 25 infos sont offertes pour fournir aux clients un aperçu gratuit, rapide et personnalisé de leurs dépenses quotidiennes qui les aide à prendre de bonnes décisions en matière de dépenses. Voici quelques infos populaires en ligne : SuiviArgent : À l'aide de l'intelligence artificielle, cette info surveille les flux de trésorerie des clients et leur indique s'ils manqueront d'argent au cours des sept prochains jours.

À l'aide de l'intelligence artificielle, cette info surveille les flux de trésorerie des clients et leur indique s'ils manqueront d'argent au cours des sept prochains jours.

Catégorisation des dépenses : Cette info informe les clients lorsqu'il y a une augmentation importante dans une catégorie de dépenses précise ou qu'un essai gratuit a expiré.

Cette info informe les clients lorsqu'il y a une augmentation importante dans une catégorie de dépenses précise ou qu'un essai gratuit a expiré. Compte amplificateur d'épargne BMO : Pour faciliter et automatiser l'épargne, le Compte amplificateur d'épargne BMO n'est assorti d'aucuns frais mensuels et offre un taux d'intérêt concurrentiel et un nombre illimité de virements sans frais vers d'autres comptes de BMO. De plus, sa fonction numérique d'objectifs d'épargne permet aux clients d'établir, de suivre et de gérer leurs objectifs financiers.

En avril 2023, la Banque a été reconnue pour son leadership en matière de transformation numérique et son engagement à donner aux clients les moyens d'améliorer leurs finances et a été récompensée par deux prix Celent Model Bank. En effet, BMO a reçu le prix de la transformation numérique des services bancaires aux particuliers pour son programme de modernisation des services bancaires numériques canadiens ainsi que le prix de la résilience financière des clients pour son engagement à aider ses clients à accroître leur épargne et à gérer leurs finances de façon pratique. Trois des solutions numériques novatrices de BMO ont été récompensées : Le Compte amplificateur d'épargne BMO, l'alerte Délai de grâce le jour même BMO et le Gestionnaire de prélèvements automatiques BMO.

En mai 2022, BMO s'est classé au premier rang de l'étude comparative des nouvelles fonctionnalités des services bancaires mobiles au Canada d'Insider Intelligence de 2022, ce qui témoigne de la qualité de certaines des nouvelles fonctions offertes sur l'appli Services mobiles BMO, avec d'excellentes notes dans les catégories de la gestion numérique des fonds, de la gestion de comptes et des alertes.

Ces prix représentent une autre étape du parcours Le numérique au premier plan de BMO et s'appuient sur les solides antécédents de la Banque en matière de reconnaissance sectorielle.

Pour en savoir plus sur la stratégie Le numérique au premier plan de BMO et sur la façon dont BMO met l'accent sur la création d'une banque axée sur le numérique et prête pour l'avenir, afin de favoriser le progrès pour nos clients, de libérer le pouvoir de nos employés et de favoriser la fidélisation, la croissance et l'efficience, consultez la page https://aproposde.bmo.com/notre-strategie/.

À propos du sondage de BMO sur les services bancaires numériques

Lancé en avril 2023, le sondage de BMO sur les services bancaires numériques mesure l'importance des services bancaires en ligne et mobiles pour les consommateurs en Amérique du Nord. Plus précisément, il vise à déterminer quelles sont les capacités les plus importantes pour donner aux gens les moyens d'améliorer leurs finances.

Le sondage en ligne a été mené en collaboration avec Pollara Strategic Insights. Il a été effectué auprès de 3 174 adultes nord-américains (1 600 résidents du Canada et 1 574 résidents des États-Unis) entre le 7 février et le 9 mars 2023. Pour un échantillon aléatoire de cette taille, les résultats ont une marge d'erreur de plus ou moins 1,7 %, 19 fois sur 20. Les résultats ont été pondérés de manière à être représentatifs de l'ensemble de la population.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 150 milliards de dollars au 31 janvier 2023, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être, Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société plus inclusive.

SOURCE BMO Groupe Financier

Renseignements: Relations avec les médias : Marie-Catherine Noël, Montréal, [email protected], 514-715-7327