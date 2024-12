MONTRÉAL, le 4 déc. 2024 /CNW/ - Vingtième anniversaire du portail immobilier GuideHabitation.ca. Mais en quoi est-ce une nouvelle?

«100 ans» dans l'industrie du web

Projet de condominium (fictif) (Groupe CNW/GuideHabitation.ca)

Depuis 20 ans, le site internet GuideHabitation.ca permet au grand public de comparer tous les projets domiciliaires du Québec. Or, «20 ans sur le web, c'est comme 100 ans dans l'industrie manufacturière» affirme Denis Sauvé, associé fondateur de l'entreprise, évoquant la vitesse de l'évolution sur Internet. À leur lancement, Yahoo était encore un titan et Facebook n'existait pas encore, ni YouTube, Netflix, ou la plupart des mastodontes actuels. «Une bonne part des sites majeurs de l'époque ont disparu tandis que les grands joueurs actuels ont surgi entretemps», rappelle Denis Sauvé. Son associé Maurizio Furnò ajoute: «nous sommes une sorte d'anomalie».

«Affreux mais efficace»

En 2004, le site web GuideHabitation.ca était tellement laid, affirme son créateur, que la page d'accueil ressemblait davantage à un napperon de fast-food qu'à une page web. Pourtant, le site était optimisé pour les moteurs de recherche, chose exceptionnelle à l'époque, et récoltait un trafic massif d'acheteurs potentiels voulant trouver une habitation neuve. Il n'en fallait pas plus pour que ce portail décolle et devienne une véritable entreprise.

Un outil incontournable pour les générations d'acheteurs

Avec plus de 100 000 visites mensuelles, GuideHabitation.ca s'est imposé comme la référence pour les acheteurs d'habitations neuves au Québec, et la majorité des promoteurs immobiliers y affichent leurs projets. "Notre force réside dans cette exhaustivité et notre capacité à simplifier la recherche immobilière", explique M. Sauvé. Une approche centrée sur l'utilisateur, combinée à des articles détaillés sur l'achat immobilier et un service d'alertes, a permis à GuideHabitation.ca de fidéliser sa clientèle et d'attirer constamment de nouveaux acheteurs potentiels. Pour marquer ses 20 ans et élargir son audience, l'entreprise a rebaptisé sa version anglaise Homz.io, un «nom enfin prononçable pour les anglophones» selon M. Furnò, tout en conservant son nom original en français.

Entreprise menacée par l'Intelligence Artificielle?

Le modèle de GuideHabitation.ca, s'il comporte beaucoup de technologie propriétaire, s'apparente à ce qu'on nomme le "Web 1.0". Est-ce qu'un tel site internet pourra durer 20 ans de plus? Qui peut prétendre prévoir ce qui arrivera?», se demande le fondateur, fasciné par l'intelligence artificielle. Puis M. Sauvé ajoute en souriant: «Peut-être que j'ai trop d'imagination, mais je conçois facilement qu'une IA pourra demain matin copier notre entreprise, du codage à au marketing en passant par la relation à la clientèle, le légal et l'administration. Tout ça en une poignée de minutes et un peu d'électricité.»

Mais plus probablement, ajoute Maurizio Furnò, «c'est nous qui utiliserons de plus en plus l'intelligence artificielle - tout comme notre petite intelligence naturelle - afin de s'améliorer».

