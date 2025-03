MONTRÉAL, le 18 mars 2025 /CNW/ - GuideHabitation.ca, principal portail web québécois dédié à l'habitation neuve, annonce la fin de ses activités sur les principaux médias sociaux. Cette décision est motivée autant par le peu d'efficacité commerciale que par des considérations éthiques concernant ces entreprises.

« Après mûre réflexion, nous avons constaté que notre investissement, tant financier qu'en ressources humaines, n'offrait pas les retombées marketing escomptées. Plus encore, les valeurs et pratiques de ces grandes plateformes soulèvent d'importants enjeux éthiques que nous ne souhaitons plus cautionner. Dans le contexte politique actuel, la décision nous paraît d'autant justifiée»

- Denis Sauvé, associé-fondateur de GuideHabitation.ca

Les chiffres parlent d'eux-mêmes

Mené juste avant le début de la guerre tarifaire américaine, un récent sondage réalisé par GuideHabitation.ca auprès de 17 promoteurs immobiliers québécois révèle des tendances claires :

71 % des répondants diminueront leur investissement dans les réseaux sociaux cette année.

100 % réduiront leurs dépenses sur Facebook, contre 80 % sur Instagram.

Aucun répondant ne prévoit investir dans la publicité sur X.

Les promoteurs prévoient investir davantage dans d'autres canaux de marketing :

Publicité payante sur moteurs de recherche : 100 % des répondants

Référencement organique : 86 % des répondants

Portails immobiliers spécialisés : 71 % des répondants

Marketing par courriel : 70 % des répondants

Médias locaux en ligne : 28 % des répondants

Médias traditionnels : 57 % des répondants

La majorité des promoteurs consultés juge l'efficacité publicitaire des réseaux sociaux «décevante» ou «peu rentable» pour la commercialisation de projets immobiliers. En revanche, aucun répondant ne prévoit réduire ses investissements dans LinkedIn ou YouTube.

« Les réseaux sociaux ne sont pas un moyen efficace de cibler notre démographique. En fait, c'est plutôt pour annoncer des nouvelles et garder les clients au courant des nouveautés. Il y a un aspect plus "m'as tu vu" qu'un ciblage de clients potentiels. », déclare un promoteur interrogé.

Un geste libérateur

Pour GuideHabitation.ca, qui reçoit un important trafic de visiteurs à la recherche de maisons neuves, cette décision met fin à un inconfort et à des hésitations qui s'accumulaient depuis de nombreuses années.

« Comme beaucoup, nous avions le sentiment d'être "obligés" de figurer sur les réseaux sociaux, un peu comme des moutons numériques. Personnellement, ça me soulage de pouvoir enfin tourner cette page, au moins pour une certaine période, et investir dans des médias locaux, plus performants et plus respectueux de la vie privée . »

- Maurizio Furnò, associé chez GuideHabitation.ca

Dans le contexte politique actuel, cette décision ajoute une pincée de patriotisme aux raisons éthiques et commerciales. «Je sais bien que ça n'empêche personne de dormir dans la Silicon Valley, mais ça nous fait tout de même un petit velours», ajoute M. Furno.

À propos de GuideHabitation.ca

GuideHabitation.ca est le principal portail web de l'habitation neuve au Québec. Il permet à ses nombreux visiteurs et abonnés de comparer la vaste majorité des projets de maisons et de condos neufs, tant à vendre qu'à louer.

