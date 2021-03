Un site et un guide gratuit pour les professionnels concernés par l'immigration au Québec

Le guide « Embaucher une personne immigrante au Québec » :

Le guide Embaucher une personne immigrante au Québec est le premier recueil dédié au recrutement, à l'accueil, l'intégration et la rétention des personnes qui n'ont pas la citoyenneté canadienne, qu'elles aient un statut d'immigration au Québec ou qu'elles résident encore à l'étranger.

Son ambition est de décrypter, mais aussi de désacraliser l'embauche de personnes immigrantes, en amenant les employeurs à se poser les bonnes questions, à prendre connaissance et profiter des mécanismes d'aide et d'accompagnement dans leurs démarches, mais aussi d'identifier les différents cheminements qui s'offrent à eux pour que leur recrutement soit un succès durable.

« Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce guide a été toute une aventure ! Depuis son annonce au premier Sommet de l'immigration au Québec (sommet-immigration.com), la pandémie n'a cessé de rebattre les cartes du projet, de la conception initiale jusqu'aux multiples phases d'édition. Mais nous avons eu la chance de pouvoir compter sur une équipe de rédacteurs solide et impliquée, ainsi que sur la disponibilité de nombreux témoins et partenaires, à commencer par l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés (CRHA). Nous devons aussi beaucoup aux gouvernements du Québec et du Canada pour leur caution, en ces temps de grandes fluctuations réglementaires. Je tiens à saluer tout particulièrement les équipes du Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI), du Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) et d'Emploi et Développement social Canada (EDSC) pour leur collaboration », déclare Basile Moratille, responsable des publications et des contenus éditoriaux d'Immigrant Québec.

Le guide « Embaucher une personne immigrante au Québec » est disponible en téléchargement (gratuit) {https://immigrantquebecpro.com/fr/actualites/guides/guide-embaucher-une-personne-immigrante-au-quebec}

La plateforme immigrantquebecpro.com :

Cette plateforme mise en ligne aujourd'hui sera alimentée d'actualités, de dossiers, de fiches pratiques et de paroles d'experts.

Julie Bourgeois, directrice du développement d'affaires et du marketing, ajoute : « Nous sommes également très fiers de présenter une belle innovation qui sera très utile à tous les professionnels qui recherchent des ressources pour répondre à leur besoin : une cartographie dynamique des partenaires incontournables au Québec est maintenant offerte afin d'identifier facilement, par activité, les ressources qui pourront les aider à relever les défis de leur organisation ».

Une nouvelle offre de service

« Immigrant Québec s'est imposé comme le premier média d'information à destination des personnes immigrantes et des nouveaux arrivants, avec notamment plus d'un million de visiteurs uniques sur notre site internet et plus de 250 000 personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Aussi, nos guides traditionnels à l'attention des personnes immigrantes sont téléchargés et imprimés à des dizaines de milliers d'exemplaire par année.

Nous nous sommes aperçus que de nombreux visiteurs de notre site internet et des lecteurs de nos guides, pourtant à destination des personnes immigrantes, étaient des professionnels qui désiraient s'informer des nouvelles dispositions et des informations de l'écosystème de l'immigration au Québec.

Nous sommes donc maintenant très heureux de pouvoir leur offrir un site et un guide qui recensent ces informations mais aussi de partager les meilleures pratiques recueillies auprès des professionnels de référence de notre écosystème », conclut Christophe Berthet, directeur général d'Immigrant Québec.

AIDE-MÉMOIRE

Site internet : immigrantquebecpro.com

Guide gratuit : Embaucher une personne immigrante au Québec (https://immigrantquebecpro.com/fr/actualites/guides/guide-embaucher-une-personne-immigrante-au-quebec)

Sommet de l'immigration 2021 : sommet-immigration.com

À propos d'Immigrant Québec Pro

Immigrant Québec Pro est une plateforme créée par l'équipe d'Immigrant Québec, premier média d'information spécialisé sur l'immigration au Québec.

Immigrant Québec Pro se donne pour objectif d'informer les professionnels concernés par l'immigration au Québec :

Décideurs des organisations des secteurs public

Avocats et consultants en immigration

Professionnels des ressources humaines

Responsables d'organismes en immigration

Dirigeants d'entreprises

Recruteurs d'universités, de collèges, d'instituts d'éducation et de formation

etc…

