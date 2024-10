L'événement incontournable pour discuter des enjeux actuels de l'immigration

MONTRÉAL, le 15 oct. 2024 /CNW/ - Le mardi 22 octobre 2024, l'Hôtel Fairmont Le Château Frontenac à Québec, accueillera la cinquième édition du Sommet de l'immigration au Québec. Cet événement annuel, rassemblant des professionnels concernés par l'immigration et les défis qui y sont associés, est organisé par Immigrant Québec Pro, en partenariat avec le gouvernement du Québec, représenté par le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI), partenaire présentateur exclusif. Québec International et la Ville de Québec figurent parmi les grands partenaires hôtes de l'événement.

Ce sommet réunit environ 500 professionnels issus des milieux communautaires, politiques, institutionnels et des affaires du Québec. Il offre un espace privilégié pour des échanges et un partage collaboratif et intersectoriel, visant à s'informer et à se munir d'outils face aux défis essentiels pour l'avenir de la province.

Lors de l'ouverture officielle, nous aurons l'honneur d'entendre les interventions des personnes suivantes :

Monsieur Jean-François Roberge , ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration ;

, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration ; Monsieur Bruno Marchand , maire de Québec ;

, maire de Québec ; Monsieur Christophe Berthet , président-directeur général d'Immigrant Québec ;

, président-directeur général d'Immigrant Québec ; Madame Julie Bourgeois , directrice générale adjointe d'Immigrant Québec.

« Je remercie les organisateurs de cette cinquième édition du Sommet de l'immigration au Québec, qui offrent, encore cette année, un événement rassembleur où les acteurs du milieu de l'immigration pourront partager leur savoir et leurs pratiques. C'est en travaillant ensemble que nous parviendrons à faire de l'immigration une réussite sur le plan social, linguistique, économique et culturel. Avec l'engagement des participantes et des participants, c'est tout le Québec qui en bénéficie ».

Jean-François Roberge,

Ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, ministre de la Langue française, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, ministre responsable des Institutions démocratiques, ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels et ministre responsable de la Laïcité

« L'une des priorités de notre gouvernement est de favoriser l'intégration des personnes éloignées du marché du travail. Chaque rencontre au Sommet de l'immigration est une chance de transformer des défis en opportunités et d'en apprendre sur les pratiques gagnantes. Je salue le travail des organisateurs dans le cadre de cet événement! »

Kateri Champagne Jourdain

Ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

Soutenir les professionnels dans la gestion des enjeux de l'immigration au Québec

Le programme du sommet comprend 18 ateliers qui structureront cette journée autour du thème : L'immigration au cœur du développement québécois : une richesse soutenue par un écosystème collaboratif. Ces ateliers, élaborés et animés par des partenaires de référence au sein de l,écosystème, couvriront divers sujets tels que la régionalisation de l'immigration, l'intégration des personnes immigrantes dans leurs nouveaux milieux de vie, la reconnaissance des compétences, réforme des programmes d'immigration permanente, l'évolution et particularités de la participation des personnes immigrantes au marché du travail, la francisation en milieu de travail etc., entre autres.

La programmation du Sommet inclura également d'autres moments forts, tels que :

Une discussion avec Karine Dumont , sous-ministre au ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI);

, sous-ministre au ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI); Deux plénières de clôture composées de deux panels d'intervenants variés.

« Nous sommes heureux d'accueillir le Sommet de l'immigration à Québec! La rareté de main-d'œuvre est toujours présente dans plusieurs secteurs et devrait persister, notamment en raison du vieillissement de la population et des défis de l'adéquation entre les compétences recherchées par les entreprises et celles des travailleurs disponibles. On le voit d'ailleurs avec le nombre de postes vacants, qui est de près de 20 000 dans la grande région de Québec. L'immigration est alors une des solutions pour combler les besoins. Pour Québec International, la tenue d'un événement comme le Sommet est incontournable pour échanger avec les organisations qui gravitent dans le domaine de l'immigration et s'inspirer des bonnes pratiques dans le contexte actuel. »

Carl Viel

Président-directeur général, Québec International

« La Ville de Québec est honorée de contribuer activement à l'accueil et à l'intégration des personnes immigrantes. Le Sommet de l'immigration constitue une plateforme essentielle pour consolider nos efforts collectifs en faveur d'une immigration inclusive qui joue un rôle clé dans le développement économique et social de notre communauté. Ensemble, nous bâtissons une ville ouverte et prospère, où chacun peut pleinement s'épanouir. »

Bruno Marchand

Maire de Québec

Enfin, la nouvelle édition du guide Embaucher une personne immigrante au Québec, réalisée avec la collaboration de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés (CRHA), sera présentée en édition imprimée lors de l'événement, avant d'être largement diffusée auprès de l'écosystème.

Pour consulter la programmation complète du Sommet de l'immigration 2024, connectez-vous sur sommet-immigration.com .

«Immigrant Québec est fier d'organiser le 5e Sommet de l'immigration au Québec. Cet événement est devenu un rendez-vous incontournable pour tous les professionnels concernés par l'immigration.

Grâce à la collaboration de nos précieux partenaires et à l'engagement de centaines d'organisations, nous continuons à bâtir un écosystème collaboratif qui facilite l'intégration des personnes immigrantes et enrichit notre société québécoise.

Ce sommet est une occasion unique de partager des connaissances, de mettre l'emphase sur les bonnes pratiques, d'innover ensemble et de renforcer notre engagement envers une société inclusive et prospère.»

Christophe Berthet

Président-directeur général, Immigrant Québec

Un engagement collectif de nos partenaires

Immigrant Québec Pro tient à souligner la formidable collaboration du gouvernement du Québec, partenaire présentateur exclusif, de Québec International et la Ville de Québec, grands partenaires hôtes, tous également partenaires de contenu ; la participation de ses grands partenaires : Desjardins, la Commission de la construction du Québec, Drummond économique, Montréal International, Banque Nationale, BB Immigration, Emplois en régions, Vidéotron, le Centre d'appui aux communautés immigrantes (CACI) et la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) ; la collaboration de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés ; ainsi que la contribution de l'ensemble des partenaires de contenu de l'événement.

Un grand merci à nos partenaires pour leur présence et leur implication pour faire de cette cinquième édition du Sommet de l'immigration au Québec, une réussite.

AIDE-MÉMOIRE

Date : Mardi 22 octobre, de 8 h 30 à 18 h (accueil à partir de 7 h 45).

Un cocktail de réseautage suivra jusqu'à 20 h pour les participants.

Lieu : Hôtel Fairmont Le Château Frontenac, 1, rue des Carrières, Québec, G1R 4P5

Informations : sommet-immigration.com



À propos d'Immigrant Québec Pro

Créée par l'équipe d'Immigrant Québec, premier média d'information spécialisé sur l'immigration au Québec, Immigrant Québec Pro est une plateforme d'information et de partage à l'intention de tous les professionnels et acteurs de l'immigration au Québec.

Site internet : immigrantquebecpro.com

Guide gratuit : Embaucher une personne immigrante au Québec

( immigrantquebecpro.com/fr/actualites/guides/guide-embaucher-une-personne-immigrante-au-quebec )

Édition 2024-25 disponible le 22 octobre 2024

