Un service d'aide, d'écoute et de référence en éducation - 20e anniversaire d'Info Apprendre : un service plus pertinent que jamais

MONTRÉAL, le 5 déc. 2022 /CNW Telbec/ - La Fondation pour l'alphabétisation est heureuse de souligner le 20e anniversaire de son service Info Apprendre, une célébration qui s'inscrit dans le contexte où sa pertinence se confirme année après année. En effet, après plus de 70 000 interventions réalisées, les demandes pour solliciter cet accompagnement sont toujours à la hausse.

« Nous nous réjouissons de voir le service aider autant de personnes à s'épanouir sur les plans professionnels et personnels. Plus que jamais, sa pertinence est confirmée et nous sommes quotidiennement témoins de ses bénéfices tant chez les individus, les organisations que pour la société. Effectivement, à plus grande échelle, nous constatons qu'Info Apprendre joue un rôle important et est une ressource précieuse dans le développement économique de la société québécoise, en améliorant la productivité et le bien-être des gens », souligne André Huberdeau, président du C.A. de la Fondation pour l'alphabétisation

Une ressource précieuse pour les individus et les organisations

Au regard de la conjoncture économique et alors que le monde du travail est en transformation, notamment en raison de la pénurie de main-d'œuvre plusieurs grands changements s'opèrent dans notre société. Ainsi, par choix ou par obligation, plusieurs personnes retournent aux études pour se réorienter ou pour acquérir de nouvelles compétences afin de faire progresser leur carrière. Pour arriver à rehausser ses compétences, un soutien est parfois nécessaire et c'est ce qu'offre Info Apprendre grâce aux 1 600 ressources faisant partie de son répertoire, et ce, partout au Québec.

Ajoutons qu'apprendre tout au long de la vie est également une belle façon d'améliorer sa satisfaction au travail. C'est d'ailleurs pourquoi plusieurs organisations s'assurent de faire connaître le service à leurs employés.

« Je travaille depuis plusieurs années avec l'équipe du service Info Apprendre et je note toujours leur grande disponibilité, leur excellente capacité d'écoute et leur désir d'aider toutes les personnes. Ils arrivent à créer à travers leurs séances d'informations une atmosphère très agréable qui favorise la démarche de la personne immigrante, dans le développement et le maintien de leur capacité à lire et à apprendre. Bonne continuation à l'équipe et merci de donner le meilleur de vous ! Gardez le cap ! », Justine Madzo, conseillère en emploi au Centre d'appui aux communautés immigrantes (CACI).

« J'ai eu l'occasion d'utiliser le portail Info Apprendre à la fois pour une recherche personnelle, mais aussi pour chercher des formations pour nos employés. La recherche est facile, intuitive et nous permet rapidement d'obtenir l'ensemble des établissements qui offrent la formation espérée. C'est un moteur de recherche très pratique, facile d'utilisation qui s'adresse à tout public pour tous les besoins. Merkur est très heureuse d'avoir l'opportunité d'utiliser la plateforme », Stéphanie Castang, CRHA, Directrice des ressources humaines chez Merkur.

À propos d'Info Apprendre

Info Apprendre est une initiative du gouvernement du Québec. Il s'agit d'un service d'aide, d'écoute et de référence en éducation qui permet de diriger ceux et celles qui en font la demande vers les offres de formations de base, professionnelle, technique ou encore universitaire, partout au Québec, en fonction de leurs besoins. Le service Info Apprendre peut être joint gratuitement et confidentiellement par plusieurs canaux notamment par le site web infoapprendre.org , ou par téléphone au 1 888 488-3888.

À propos de la Fondation pour l'alphabétisation

Fondée en 1989, la Fondation pour l'alphabétisation est un organisme caritatif qui a pour mission de soutenir les enfants et les adultes dans le développement et le maintien de leur capacité à lire et à apprendre, pour favoriser leur bien-être et leur pleine participation à la société. www.fondationalphabetisation.org

