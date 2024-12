Un secteur manufacturier toujours plus moderne et productif - Appui de 2,6 M$ à Série-Act Peinture pour acquérir de nouveaux équipements technologiques

THETFORD MINES, QC, le 12 déc. 2024 /CNW/ - La députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecours, au nom de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional, Mme Christine Fréchette, annonce un investissement de 2,6 millions de dollars dans Série-Act Peinture, une PME québécoise située à Thetford Mines, pour appuyer la modernisation de son usine grâce à l'intégration de nouveaux équipements technologiques.

Série-Act Peinture a mis en place un important projet d'acquisition d'équipements spécialisés pour ajouter la peinture électrostatique à son offre de services. Ce projet, évalué à 5,5 millions de dollars, permettra à l'entreprise d'accroître sa productivité et de développer de nouveaux marchés.

Les investissements consentis à Série-Act Peinture s'inscrivent dans le rôle du gouvernement du Québec, qui vise entre autres à soutenir la croissance durable de l'économie québécoise. Les retombées financières à venir permettront au gouvernement d'investir dans les services destinés à la population, notamment en santé et en éducation.

Citations :

« Série-Act Peinture pose un nouveau jalon de son histoire en ajoutant la peinture électrostatique à son offre de services. En se dotant d'outils performants, l'entreprise poursuit sa croissance et génère encore plus de retombées en Chaudière-Appalaches. C'est grâce à des initiatives porteuses comme celle-ci que nous construisons une économie toujours plus forte et tournée vers l'avenir. »

Isabelle Lecours, députée de Lotbinière-Frontenac

« Notre gouvernement est fier de soutenir les entreprises manufacturières qui misent sur l'innovation et adoptent des technologies de pointe pour accroître leur efficacité, comme le fait Série-Act Peinture. En appuyant cette PME à hauteur de 2,6 millions de dollars, on lui donne les moyens d'offrir des services à valeur ajoutée et d'être plus compétitive sur le marché. C'est tout le Québec qui gagne quand on stimule la productivité et la modernisation de nos PME! »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

« Investissement Québec est fier de soutenir Série-Act Peinture dans l'acquisition d'équipements de peinture par électrodéposition. Cette technologie innovante permettra à l'entreprise d'accroître sa productivité tout en maintenant les plus hauts standards environnementaux. La productivité durable offre aux entreprises québécoises les moyens de saisir des opportunités pour assurer leur croissance et leur compétitivité. »

Bicha Ngo, présidente-directrice générale d'Investissement Québec

« Notre projet de modernisation de l'usine de Série-Act Peinture représente une étape décisive dans l'évolution de l'entreprise. Grâce à l'intégration du système d'électrodéposition, nous serons en mesure d'accroître notre capacité de production, de diversifier nos produits et d'accéder à de nouveaux marchés. »

Carl Acteau, président de Série-Act Peinture

Faits saillants :

Fondée en 2006, Série-Act Peinture offre des services de peinture industrielle et architecturale destinés aux secteurs des transports, des produits récréatifs et des produits industriels.

L'aide gouvernementale comprend un prêt de 1,2 million de dollars issu du programme ESSOR, géré par Investissement Québec à titre de mandataire du gouvernement, ainsi qu'un prêt de 1,4 million provenant des fonds propres d'Investissement Québec.

Le programme ESSOR appuie les projets d'investissement réalisés au Québec, dans une perspective d'accroissement de la compétitivité et de la productivité, de création d'emplois et de développement durable.

