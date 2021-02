Un salon virtuel spécialisé pour les emplois en TI et Génie

MONTRÉAL, le 22 févr. 2021 /CNW Telbec/ - En réponse à la forte demande dans les domaines des Technologies de l'information et de l'ingénierie, un salon virtuel de l'emploi dédié à ces secteurs aura lieu du 25 février au 5 mars. Il sera disponible à ce lien : https://evenementcarrieresvirtuel.easyvirtualfair.com/

Cet événement regroupera une quarantaine d'entreprises offrant plus de 700 emplois au Québec dont, pour n'en citer que quelques-unes : Alten Canada, CGI, GBI, Hydro Québec, ITI, Levio, Logisphère, Matrox, Ministère des transports, Paysafe, Syntax, et bien d'autres.

Voir la liste complète ici : Liste des exposants

Des rencontres ciblées

« Grâce à notre plateforme virtuelle, nous sommes heureux de proposer l'un des premiers salons virtuels en TI et génie au Québec, où employeurs et candidats spécialisés pourront clavarder et se rencontrer grâce au Vidéo Chat» indique Éric Boutié, fondateur et président de L'Événement Carrières, entreprise organisatrice de l'événement.

En effet, par son approche spécialisée, ce salon se présente comme un événement incontournable pour les différents acteurs de ces domaines, un lieu privilégié pour faire des rencontres efficaces.

La plateforme visuelle, qui pour l'occasion prendra l'apparence de l'extérieur du Palais des congrès de Montréal, permettra aux candidats de visiter les kiosques des recruteurs, découvrir les offres d'emploi et de s'entretenir directement avec les exposants.

Plus de 700 emplois seront à pourvoir en tant que, entre autres, administrateur(rice) systèmes et réseaux, analyste de données, analyste fonctionnel, architecte d'applications, chargé(e) de projet, concepteur(rice) logiciel, développeur(euse), ingénieur(e) mécanique, ingénieur(e) industriel(le), programmeur(se), spécialiste en automatisation, technicien(ne) informatique et bien d'autres!

1 semaine de salon et 1 journée de clavardage :

Le Salon virtuel de l'emploi - TI & Génie, organisé par L'Événement Carrières et présenté par Jobboom, se déroulera durant une semaine, du 25 février au 5 mars, avec une journée de clavardage le 25 février.

Pendant la semaine du salon, les candidats pourront visiter les kiosques afin d'en apprendre plus sur les entreprises exposantes, postuler aux offres proposées et visionner des conférences en rediffusion.

Lors de la journée de clavardage, les exposants seront connectés de 9h à 18h. Les candidats pourront ainsi échanger directement avec eux, par écrit ou vidéo, afin de se présenter et poser toutes leurs questions.

Un salon dédié à des profils spécifiques :

Les recruteurs présents à ce salon sont à la recherche de candidats pour combler des postes spécifiques. Afin de faire coïncider les offres d'emploi et les candidats, l'entrée du salon est soumise à certaines conditions.

Les candidats en TI doivent en effet être finissants, diplômés ou professionnels en TI et les candidats en ingénierie doivent être finissants, diplômés en ingénierie ou ingénieurs.

De plus, le salon est dédié aux personnes résidant au Québec ou pouvant y travailler légalement (permis de travail valide).

Informations pratiques :

Du 25 février à 9h au 5 mars à 18h

Clavardage : 25 et 26 février - de 9h à 18h les deux jours

Pour s'inscrire, les visiteurs doivent se rendre sur le lien du salon : https://evenementcarrieresvirtuel.easyvirtualfair.com/

Liste des exposants présents : Liste exposants

Pour plus d'informations , visitez notre site

À propos de L'Événement Carrières

Depuis 1999, L'Événement Carrières est chef de file de l'organisation de salons de l'emploi et de la formation continue au Québec afin de créer des rencontres productives entre employeurs et candidats. L'entreprise est une véritable référence dans le domaine et offre son savoir-faire dans la mise en place de salons de recrutement sur mesure.

