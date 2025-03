Le marché de l'emploi ébranlé : le Salon de l'emploi et de la formation continue, une opportunité clé pour rebondir

MONTRÉAL, le 26 mars 2025 /CNW/ - Dans un contexte d'incertitude économique marqué par une hausse des mises à pied, le Salon de l'emploi et de la formation continue, qui se tiendra les 2 et 3 avril au Palais des congrès de Montréal, arrive à point nommé. Cet événement représente une occasion concrète pour les chercheurs d'emploi et les travailleurs en reconversion de découvrir de nouvelles perspectives professionnelles et de rencontrer en personne des employeurs à la recherche de talents.

Le Québec fait face à un marché de l'emploi en profonde mutation : difficultés de recrutement persistantes, pénurie de main-d'œuvre, et récentes modifications des lois sur l'immigration viennent complexifier le paysage. Dans ce contexte, le Salon de l'emploi et de la formation continue devient un véritable baromètre des tendances. « L'achalandage est en hausse dans nos différents salons, et l'on perçoit une fébrilité grandissante chez les chercheurs d'emploi », souligne Patrick Rouillard, directeur général de L'Événement Carrières. Une tendance à surveiller, à laquelle les entreprises devront répondre avec créativité. Les nouvelles règles en matière d'immigration compliquent également les démarches de recrutement. Près de 29 % des exposants estiment que ces changements ont un impact significatif sur leur capacité à embaucher.

Un sondage récent mené auprès des exposants révèle que 84,21 % d'entre eux estiment que la participation au Salon facilite le recrutement, notamment grâce aux échanges directs avec les candidats -- confirmant ainsi l'utilité de cette plateforme de rencontre humaine dans un monde de plus en plus numérisé.

Même son de cloche du côté visiteur où près de 20 000 visiteurs sont attendus. Pour chacun d'eux, le Salon représente une opportunité exceptionnelle d'explorer un vaste éventail d'emplois, de découvrir des programmes de formation continue, de profiter de conseils personnalisés, et de développer leur réseau professionnel.

Plus de 200 organisations seront sur place, avec des milliers de postes à pourvoir dans des secteurs diversifiés. Les visiteurs pourront rencontrer des employeurs de premier plan, s'informer sur les environnements de travail, et approfondir leurs connaissances sur les options de formation continue disponibles.

Le Salon s'articule autour de sept zones thématiques : Emploi, Technologie et génie (présentée par Genium360), Régions, Formation aux adultes, Aide à l'emploi et à l'intégration, Services, et Conférences -- pour une expérience enrichissante et ciblée.

Dates : Mercredi 2 avril de 12 h à 19 h et jeudi 3 avril de 10 h à 18 h

Lieu : Palais des congrès de Montréal - salle 210

Site web : https://ecarrieres.com/fr/evenements/salon-emploi-printemps/

À propos de L'Événement Carrières

Depuis plus de 25 ans, L'Événement Carrières organise des salons de l'emploi et de la formation à travers le Québec, facilitant les rencontres entre employeurs, chercheurs d'emploi et organismes de formation. Leader dans son domaine, l'organisation crée des événements à forte valeur ajoutée, où se tissent des connexions stratégiques pour l'avenir professionnel des Québécois.

