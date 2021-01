Un salon virtuel pour aider les étudiants du Québec à s'orienter

MONTRÉAL, le 21 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Fort du succès de sa première édition en octobre 2020 qui a accueilli près de 13 000 visiteurs, le Salon virtuel de l'étudiant revient du 28 janvier au 5 février 2021. Il regroupera à nouveau des établissements de formations professionnelles, collégiales et universitaires, au lien : https://salonvirtueldeletudiant.easyvirtualfair.com/

Organisé par L'Événement Carrières, ce salon s'adresse aux jeunes du Québec qui désirent s'informer sur les formations proposées par les établissements de la Belle Province. « De toute évidence, le contexte actuel de la COVID-19 amène les jeunes à se questionner sur le choix de carrière qu'ils devront faire. Ce salon est l'occasion à ne pas manquer pour tous ceux et celles qui désirent être informés sur les formations offertes dans de nombreux établissements du Québec. » explique Éric Boutié, fondateur et président de L'Événement Carrières.

Une alternative pour s'informer et rencontrer les établissements

Les moyens habituels pour s'informer tels que les tournées des écoles, les journées portes ouvertes ou les salons de l'éducation, au format « physique » ne pouvant se tenir actuellement, les jeunes peuvent avoir plus de mal à trouver de l'information pertinente pour les aider à faire le bon choix d'études.

Le virtuel apparait aujourd'hui comme la solution la plus adaptée pour s'informer et s'orienter, mais encore faut-il savoir à quel endroit chercher. C'est pourquoi L'Événement Carrières s'est donné comme mission de réunir un grand nombre d'établissements ainsi qu'un pavillon d'orientation et de découverte de métier au sein d'une même plateforme virtuelle.

Ce salon en ligne, reproduisant un salon physique en 3D, permet de trouver facilement les informations sur les kiosques des exposants et de s'entretenir en direct avec les représentants des établissements grâce à un chat écrit ou vidéo.

Pour cette édition, c'est une cinquantaine d'établissements qui seront présents pour proposer plus de 500 formations collégiales, 200 formations professionnelles et 1800 formations universitaires dans plusieurs régions du Québec.

Les domaines des formations sont très variés, allant de l'administration, à la santé, à l'éducation, l'informatique et les TI, l'art, la santé animale ou encore la comptabilité, les jeux vidéo et des formations plus atypiques comme la plongée professionnelle.

En réponse à la situation actuelle, la majorité de ces formations s'offre maintenant au format virtuel, à la place ou en complément du format présentiel.

1 semaine de salon et 2 jours de clavardage :

Du 28 janvier au 5 février, les visiteurs pourront se rendre sur les kiosques des exposants afin de consulter les programmes des établissements et obtenir toutes les informations utiles.

Les 28 et 29 janvier, les visiteurs pourront discuter directement avec les exposants, par écrit ou vidéo, afin de se présenter et poser toutes leurs questions.

De l'information pour guider les étudiants :

Les visiteurs pourront échanger avec des professionnels de certains secteurs dans le Pavillon orientation et découverte des métiers où plusieurs exposants seront là pour présenter leur secteur, tels que le Ministère de la Santé et des Services sociaux, le Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, l'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec et bien d'autres.

Des espaces conférences permettront aussi aux étudiants d'assister gratuitement à de nombreuses conférences, en direct ou en rediffusion, afin de faire le plein d'informations utiles.

Public : Les jeunes du niveau secondaire, 3, 4, 5, du collégial et du niveau universitaire désirant trouver une formation.

Informations pratiques :

Du 28 janvier à 9h au 5 février à 18h

Clavardage : 28 et 29 janvier - de 9h à 18h les deux jours

Pour s'inscrire, les visiteurs doivent se rendre sur le lien du salon :

https://salonvirtueldeletudiant.easyvirtualfair.com/

Liste des exposants présents : Liste exposants

Programme des conférences : Programme des conférences

Pour plus d'informations , visitez notre site

À propos de L'Événement Carrières

Depuis 1999, L'Événement Carrières est chef de file de l'organisation de salons de l'emploi et de la formation continue au Québec afin de créer des rencontres productives entre employeurs et candidats. L'entreprise est une véritable référence dans le domaine et offre son savoir-faire dans la mise en place de salons de recrutement sur mesure.

