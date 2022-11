Un retour en mode présentiel assure le franc succès du 7e colloque annuel de l'Institut national des mines

VAL-D'OR, QC, le 2 nov. 2022 /CNW Telbec/ - C'est sous le thème « La formation : propulseur du savoir minier québécois » que l'Institut national des mines du Québec (INMQ) a tenu aujourd'hui son 7e colloque. Présenté en format hybride, le colloque a rassemblé plus de 250 participantes et participants dont 90 personnes en présentiel au Pavillon des Premiers peuples de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue à Val-d'Or et 160 personnes en ligne pour atteindre un nombre record de participants. Les participantes et les participants représentaient à la fois gouvernement du Québec, le gouvernement du Royaume-du-Maroc ainsi que le secteur minier et le secteur de l'éducation.

La présidente-directrice générale de l'Institut national des mines, Mme Christine Duchesneau, entourée des conférencières, conférenciers et panélistes du colloque 2022 de l'Institut national des mines. (Groupe CNW/Institut national des mines)

Persévérance scolaire des autochtones en formation professionnelle

En ouverture, les conférencières Mmes Sophie-Anne Soumis et Émilie Deschênes ont abordé la persévérance scolaire des apprenantes et apprenants autochtones en formation professionnelle dans le secteur minier. Ces dernières ont également dévoilé les résultats préliminaires de leur recherche qui sera publiée au cours de l'année 2023. S'adressant aux intervenants de divers niveaux dans les organisations scolaires, elles ont proposé des pistes d'action pour favoriser la persévérance scolaire des autochtones.

Engins miniers électriques à la mine Odyssey : quels défis pour la formation de la main-d'œuvre ?

C'est ensuite M. Patrick Mercier directeur général de la mine Odyssey du Partenariat Canadian Malartic qui a fait découvrir aux participantes et aux participants cette mine qui deviendra l'une des plus technologiques de l'histoire minière du Québec. Les enjeux liés aux engins miniers électriques, la formation de la main-d'œuvre et le transfert d'expertise de la mine à ciel ouvert à la mine souterraine ont suscité l'intérêt du public.

La planification et la formation pour une transformation numérique réussie

Pour clore le volet des conférences, le directeur général de l'Académie de la Transformation numérique de l'Université Laval, M. Martin Noël, a partagé sa vision à propos des différentes étapes essentielles à la transformation numérique d'une organisation. En dressant d'abord sommairement le portrait numérique de l'industrie minière du Québec, M. Noël a ensuite partagé quelques grands constats observés auprès d'organisations qui opèrent leur transformation numérique et dévoilé les étapes clés pour en assurer la réussite, soulignant l'importance de la formation pour le développement des compétences.

La vision du Québec sur les minéraux critiques et stratégiques et les priorités en termes de formation de la main-d'œuvre

L'événement s'est clôturé avec une allocution de Mme Nathalie Camden, sous-ministre associée aux Mines au ministère des Ressources naturelles et des Forêts à propos de la vision du Québec sur les minéraux critiques et stratégiques (MCS) suivi d'un panel d'experts avec la participation de Mme Claude Barnard, directrice des politiques minières au ministère des Ressources naturelles et des Forêts, Mme Jovette Godbout, directrice de l'URSTM et directrice administrative de l'IRME-UQAT, M. Michel Jébrak, professeur émérite à l'Université du Québec à Montréal et de M. Serge Perreault, président du conseil d'orientation scientifique d'Éléments 08. Il se sont entretenus sur les besoins de formation et de compétences nécessaires dans la mise en valeur des minéraux critiques et stratégiques du Québec (MCS). Les échanges entre les panelistes ont laissé entrevoir un bel avenir pour une transition énergétique et technologique du Québec avec l'exploitation de ces minéraux et soulevé de nombreuses pistes pour tirer profit du savoir minier québécois afin de permettre à la main-d'œuvre, actuelle et future, de développer leurs compétences et ainsi contribuer à faire du Québec l'un des leaders en matière de minéraux critiques et stratégiques.

Un colloque en 2023 en Côte-Nord

À la fin de l'événement, la présidente-directrice générale de l'Institut national des mines, Mme Christine Duchesneau, a souligné l'importance de tenir cet événement dans une des principales régions minières du Québec. « Être près des établissements d'enseignement et des entreprises du secteur minier nous permet comme organisation de créer des alliances concrètes pour l'actualisation de la formation. Le 7e colloque est un bel espace commun d'échange que nous désirons créer », a souligné Mme Christine Duchesneau. L'événement se tiendra en 2023 dans la région de la Côte-Nord.

Il est possible d'écouter en rediffusion l'événement : https://app.icastgo.com/w/dvfxm6.

L'Institut national des mines a pour mission de soutenir le gouvernement dans l'exercice de sa responsabilité en matière d'éducation dans le secteur minier. Il a notamment pour mandat de maximiser la capacité de formation de la main-d'œuvre, en optimisant les moyens disponibles et en les utilisant selon une vision concertée de tous les acteurs du secteur minier.

