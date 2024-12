Bilan 2024 pour l'Institut national des mines et perspectives 2025

L'Institut a inauguré l'année 2024 en diffusant largement l'Outil d'accompagnement pour l'enseignement aux élèves des Premières Nations et Inuit en formation professionnelle. Plus de 900 exemplaires de l'outil ont été répartis dans tout le Québec. Le ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville, a mis en exergue sa qualité exceptionnelle, son potentiel d'engagement au-delà de la formation professionnelle et son ambition d'approfondir les méthodes d'accompagnement des centres de formation du réseau éducatif québécois. Outre sa publication dans la célèbre Revue de la persévérance et de la réussite scolaires chez les Premiers Peuples, l'outil a été nommé finaliste pour les prix Zénith, récompensant l'excellence en communication gouvernementale au Québec. Grâce à une collaboration avec le ministère de l'Éducation, un webinaire sera diffusé en 2025 afin de favoriser l'appropriation de l'outil par les équipes-écoles.

Pour appuyer le développement de la filière des minéraux critiques et stratégiques (MCS), qui est le premier pilier de la Stratégie québécoise de développement de la filière batterie, l'Institut a présenté son premier rapport en juin dernier sur les effets du traitement du lithium et du graphite sur la formation minière. Ce rapport analyse les exigences de formation et de compétences liées aux mines de lithium et de graphite. Ce document fait partie d'une programmation de recherche qui se déroulera sur plusieurs années. À l'heure actuelle, une analyse du DEP en gestion de machines de traitement du minerai est en cours pour mettre en lumière les compétences essentielles qui seront cruciales dans le développement des MCS.

Ayant pour mandat de se positionner sur des enjeux prioritaires de formation dans le secteur minier québécois, l'Institut national des mines a diffusé à l'automne 2024 un avis adressé à la ministre de l'Enseignement supérieur sur l'importance de rehausser les compétences des superviseurs et superviseures des salles de contrôle au Québec. L'Institut recommandait à la ministre de le soutenir afin d'instiguer, en collaboration avec ses partenaires, la démarche visant à réaliser une étude de pertinence relativement à la création d'un programme d'études ou à la modification d'un ou de plusieurs programmes d'études existants. Dans l'objectif de qualifier les personnes supervisant les salles de contrôle des entreprises minières, des consultations auprès de l'industrie et des établissements d'enseignement permettront d'établir un profil de compétences en 2025.

En cohérence avec la volonté ministérielle d'encourager l'alternance accrue dans les programmes miniers, une étude exploratoire a révélé les défis, les possibilités et les conditions favorables associés à l'implantation de cette approche dans les programmes d'études du secteur minier. Cette étude a permis d'explorer le potentiel de l'alternance accrue et de stimuler la réflexion chez les membres du personnel des centres de formation participants.

L'un des projets ambitieux de la dernière année était de rassembler en un seul endroit l'ensemble de l'offre de formation du secteur minier de niveaux professionnel, collégial et universitaire sur le Web. Le résultat a permis de diffuser en 2024 la nouvelle plateforme Québec.ca/formation-minière, permettant d'explorer plus de 30 programmes de formation et d'études menant au secteur minier grâce à une recherche par mots-clés, par niveaux d'enseignement et par intérêts. La mise en valeur des partenaires de l'Institut national des mines était l'un des objectifs poursuivis. Pour promouvoir cette nouvelle plateforme ainsi que les programmes de formation et d'études prioritaires pour l'industrie, une campagne nationale a été lancée : « Le secteur minier : un monde à explorer ». À travers le témoignage de travailleuses et de travailleurs évoluant au sein des mines Odyssey, Lamaque, Westwood, Kiena et du complexe minier LaRonde, nous avons pu découvrir l'authenticité des personnalités qui travaillent dans le secteur minier, leur formation, leur motivation et leur travail.

Au Québec, la formation minière offerte dans les établissements d'enseignement de niveaux professionnel, collégial et universitaire se distingue par son ingéniosité, son audace et son aptitude à s'ajuster aux exigences du monde du travail. Au cours de la dernière année, l'Institut national des mines a parcouru le Québec en quête d'initiatives de formation, à la découverte d'établissements d'enseignement désirant faire autrement pour inciter davantage de jeunes et moins jeunes à choisir un programme de formation ou d'études menant au secteur minier jusqu'à la diplomation. L'Institut national des mines a mis en lumière le travail de trois centres de formation professionnelle (CFP), de deux cégeps ainsi que d'une université. Il s'agit du CFP de la Baie-James, du CFP Val-d'Or, du CFP de l'Estuaire, du Cégep de Thetford, du Cégep de Sept-Îles et de Polytechnique Montréal.

Visite remarquée à l'automne 2024

L'Institut national des mines, en tant que centre de recherche spécialisé dans le domaine minier, a eu le privilège, le 17 octobre dernier, d'accueillir M. Bernard Drainville, le ministre de l'Éducation. L'organisation a eu la possibilité de discuter avec ce dernier des défis liés à la formation dans le domaine minier, tout en lui faisant découvrir les dernières publications et les projets en cours.

Participation à des événements et à des conférences

L'Institut national des mines a organisé de nombreuses conférences au cours de la dernière année, en particulier des webinaires sur l'attraction des talents dans le domaine minier. Ces derniers visaient à exposer les résultats d'une étude menée auprès des conseillers d'orientation pour inciter les jeunes et moins jeunes à se tourner vers le secteur minier. En plus d'encourager la voie de la diplomation et de la formation, les webinaires contribuaient à démystifier le secteur minier.

En avril dernier, la présidente-directrice générale de l'Institut national des mines, Mme Christine Duchesneau, a participé à la conférence État de l'or et des métaux stratégiques au Québec. Elle a pris la parole lors de la table ronde portant sur le thème « Politiques de développement des minéraux critiques et stratégiques : défis et opportunités de développement pour le Québec » où elle a pu échanger avec les autres intervenants sur les enjeux en matière de développement des minéraux critiques et stratégiques tout en soulignant l'importance primordiale accordée à la formation minière pour garantir l'expansion de ce secteur.

Le Colloque 2024 de l'Institut, organisé en septembre dernier, a réuni les intervenants du domaine minier, de l'éducation, des organisations de développement et des ministères et institutions du gouvernement québécois. Il a attiré environ 200 participantes et participants. L'Institut a souligné la nécessité de la formation et de l'évolution des compétences pour garantir le succès du secteur minier au Québec. L'événement, organisé au Club de golf de Chibougamau, situé dans le Nord-du-Québec, avait pour thématique « Tourné vers l'avenir de la formation minière » et a été un moment propice à la concertation autour de la question de la formation.

Participation active au congrès Québec Mines + Énergie 2024

Lors de l'événement Québec Mines + Énergie, en novembre dernier, l'Institut national des mines a démontré une fois de plus son rôle dans le développement, la mise à jour et la promotion de la formation minière. Durant l'événement, l'Institut a offert la conférence intitulée « L'Institut national des mines : un institut de recherche québécois dédié au développement d'une offre de formation minière se classant parmi les meilleures au monde ». Cette présentation a abordé les fondements de la notoriété de l'Institut qui s'est établie grâce à son expertise reconnue, à ses actions stratégiques ainsi qu'à son approche partenariale réunissant des acteurs de l'éducation, de l'industrie et du gouvernement du Québec. Grâce à des conférences enrichissantes et à des échanges inspirants, l'Institut a rencontré plusieurs acteurs du secteur minier au Québec afin de mettre en lumière les possibilités de formation qui s'offrent à eux.

Perspectives 2025

L'Institut, désirant participer à la réussite du secteur minier, mettra en œuvre des projets d'envergure en 2025. Outre la célébration de ses 15 ans d'existence, l'organisation continuera son travail sur la formation et les qualifications nécessaires pour les salles de contrôle, le traitement des minéraux critiques et stratégiques, tout en favorisant et facilitant l'accès à la formation minière dans tout le Québec. En collaboration avec ses partenaires du domaine de l'éducation, du secteur minier et du gouvernement du Québec, l'Institut continuera de collaborer aux projets structurants pour un secteur minier compétitif qui accorde une priorité notamment au développement durable.

L'Institut national des mines a pour mission de soutenir le gouvernement dans l'exercice de sa responsabilité en matière d'éducation dans le secteur minier. Il a notamment pour mandat de maximiser la capacité de formation de la main-d'œuvre, en optimisant les moyens disponibles et en les utilisant selon une vision concertée de tous les acteurs du secteur minier.

