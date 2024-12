LANCEMENT DE LA CAMPAGNE - Un monde à explorer : Québec.ca/formation-minière

En proposant cette campagne, l'Institut désire informer les parents et les jeunes du secondaire de la diversité des programmes de formation et d'études qui permettent d'évoluer dans le secteur minier québécois ainsi que de la possibilité d'y envisager une carrière. Accroître la connaissance des jeunes sur les formations menant au secteur minier et faciliter l'exploration de la page Web consacrée à la formation minière sont les principaux objectifs de cette campagne. En plus de réaffirmer l'importance de la formation, de la diplomation et de la qualification pour travailler dans le secteur minier québécois, Québec.ca/formation-minière contribue au rayonnement de l'ensemble des établissements d'enseignement du Québec ainsi que des partenaires sectoriels offrant de la formation.

Découvrez cinq diplômés en formation minière travaillant dans le secteur minier québécois

En collaboration avec ses partenaires, l'Institut réalisera à travers cette campagne la promotion de trois programmes d'études et de formation identifiés comme étant prioritaires par l'industrie, soit le DEP en mécanique d'engins de chantier, le DEC en technologie minérale et le baccalauréat en génie des mines. À travers le témoignage de travailleuses et de travailleurs des mines Odyssey, Lamaque, Westwood, Kiena et du complexe minier LaRonde, nous découvrons l'authenticité des personnalités qui travaillent dans le secteur minier, leur motivation, leur formation et leur travail.

« Vouloir innover, avoir le désir d'apprendre, être curieux, vouloir changer les pratiques et les technologies pour améliorer l'industrie, ce sont les caractéristiques des futurs diplômés recherchés par l'industrie. Nous disposons d'une place de choix au Québec pour les jeunes motivés qui aiment l'action autant sur le terrain que dans un bureau. »

Christine Duchesneau, présidente-directrice générale

Institut national des mines

Déploiement de la campagne à travers le Québec

La campagne s'échelonnera jusqu'en mars 2025 et couvrira l'ensemble du Québec, et ce, non seulement dans le réseau de l'Institut, mais également sur le Web, dans quelques cinémas ciblés du Québec ainsi que lors des parties de la Ligue de hockey junior Maritimes Québec durant le temps des fêtes. Par ailleurs, l'Institut encourage ses partenaires à promouvoir la campagne à travers leur organisation et leur réseau.

L'Institut national des mines a pour mission de soutenir le gouvernement dans l'exercice de sa responsabilité en matière d'éducation dans le secteur minier. Il a notamment pour mandat de maximiser la capacité de formation de la main-d'œuvre, en optimisant les moyens disponibles et en les utilisant selon une vision concertée de tous les acteurs du secteur minier.

SOURCE Institut national des mines

Source : Karine Lacroix, coordonnatrice, Communications et Partenariats stratégiques | Institut national des mines, 819 860-7410 | [email protected] | www.inmq.gouv.qc.ca